Trump despide a gobernadora de la Reserva Federal y ella se resiste: ¿cuál es la polémica?

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes el despido de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, a la que el Gobierno ha decidido investigar por supuesto fraude hipotecario.

El mandatario publicó en su red social Truth Social una carta dirigida a Cook en la que anunciaba su salida inmediata de su puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, invocando su autoridad bajo el Artículo 2 de la Constitución y la Ley de la Reserva Federal de 1913.

Según la misiva, existe «causa suficiente» para retirarla del cargo. «Como se establece en la recomendación penal […], hay suficiente razón para creer que usted puede haber hecho declaraciones falsas sobre uno o más acuerdos hipotecarios», escribió Trump, argumentando que Cook firmó en 2021 dos hipotecas para una «residencia primaria» en dos estados diferentes en dos semanas.

«Es inconcebible que no fuera consciente de su primer compromiso al asumir el segundo. Es imposible que tuviera la intención de cumplir ambos», destacó, señalando que los estadounidenses «deben poder tener plena confianza en la honestidad de los miembros encargados de establecer la política y supervisar la Reserva Federal».

Por su parte, Cook ha asegurado que seguirá trabajando, ya que, según ella, Trump «no tiene autoridad» para despedirla, ya que «no existe una causa legal». «No renunciaré. Seguiré cumpliendo con mis obligaciones para ayudar a la economía estadounidense, como lo he hecho desde 2022″, expresó Cook en un comunicado compartido por sus abogados la noche del lunes.

Intimidada para renunciar

Doctora en economía por la Universidad de California en Berkeley, Cook fue nombrada miembro de la junta de la Fed en 2022 por el entonces presidente Joe Biden, convirtiéndose en la primera mujer negra en servir como gobernadora de la Fed. Fue reelegida en 2023 y su mandato completo finalizará en enero de 2038. Además, formó parte del Consejo de Asesores Económicos del expresidente Barack Obama y trabajó en el Departamento del Tesoro.

La semana pasada, Trump ya había expresado su deseo de que Cook renunciara, porque el Gobierno federal la acusa de supuesto fraude hipotecario. Las denuncias surgieron inicialmente de Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, que el pasado 20 de agosto sugirió al Departamento de Justicia abrir una investigación en su contra.

En respuesta, Cook emitió un comunicado por correo electrónico a través de un portavoz de la Reserva Federal, asegurando que no sería «intimidada» para renunciar. «No tengo ninguna intención de ser intimidada para renunciar a mi puesto, debido a algunas preguntas planteadas en un tuit. Sí tengo la intención de tomar en serio cualquier pregunta sobre mi historial financiero como miembro de la Reserva Federal, por lo que estoy recopilando la información precisa para responder cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos», afirmó.

Sin precedentes

Se trata de la primera vez que un presidente estadounidense intenta destituir a un gobernador en funciones de la Reserva Federal, lo que podría desembocar en una batalla legal.

Además, la medida sin precedentes se produce en medio de tensiones entre Trump y la Fed, contra la que arremetió el presidente por de tardar demasiado en bajar las tasas de interés.

Según la ley estadounidense, un presidente puede destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed solo por una causa justificada, que suele implicar mala praxis o un comportamiento delictivo, detallan medios locales.

Tras el anuncio de Trump, el índice del dólar estadounidense cayó un 0,3 % y el oro subió hasta un 0,6 %.

Con información de Agencia RT