China construye una plataforma para perfeccionar la IA de vanguardia

BEIJING, China está acelerando la construcción de una plataforma nacional integrada de potencia informática, con el objetivo de mejorar la calidad y la eficiencia de los recursos computacionales y fortalecer las capacidades del país en tecnologías clave, como los chips de inteligencia artificial (IA), revelaron funcionarios y expertos citados en un reportaje publicado recientemente por el periódico en inglés China Daily.

Como pilar del desarrollo de la IA, la potencia informática se ha convertido en el campo de batalla por la supremacía tecnológica global, y China avanza con un impulso sin precedentes a pesar de los desafíos, destacaron.

Esta medida constituye el más reciente plan de China para ampliar la infraestructura digital, clave para impulsar su economía de la IA, y para perfeccionar su destreza tecnológica en las industrias estratégicas.

El viceministro de Industria y Tecnología Informática, Xiong Jijun, enfatizó el compromiso del Gobierno de «guiar el desarrollo ordenado de la infraestructura informática y mejorar la calidad del suministro de recursos informáticos» en la Conferencia de Potencia Computacional China 2025, que concluyó el domingo en Datong, ciudad de la provincia de Shanxi.

Xiong hizo hincapié en la necesidad de acelerar los avances en tecnologías clave, como las unidades de procesamiento gráfico y los algoritmos para grandes modelos de lenguaje, que son cruciales para acentuar la competitividad de China en IA.

Definida, a grandes rasgos, como la capacidad para procesar datos, la potencia computacional incluye tecnologías como chips y centros de datos para respaldar el procesamiento de información, el almacenamiento de datos y la capacidad de red en la era de la economía digital.

Wu Hequan, miembro de la Academia China de Ingeniería, indicó que la potencia computacional es una fuerza invisible pero a la vez indispensable detrás de cualquier metamorfosis impulsada por la IA, y que sin la potencia computacional suficiente para procesar datos, es imposible respaldar aplicaciones de IA a gran escala.

«Cada yuan (0,14 dólares) invertido en la potencia computacional impulsa de 3 a 4 yuanes el crecimiento del PIB», declaró Wu.

«En la carrera mundial por el liderazgo en la IA, ampliar el suministro de potencia computacional es fundamental», añadió.

La potencia computacional total de China ha crecido aproximadamente un 30 por ciento anual, impulsada principalmente por la creciente demanda de computación inteligente propulsada, a la vez, por aplicaciones de IA, según datos del Ministerio de Industria y Tecnología Informática.

Rao Shaoyang, director del instituto de investigación de desarrollo estratégico del Instituto de Investigación de Telecomunicaciones de China, dijo que «se espera que la IA contribuya con más de 11 billones de yuanes al PIB de China para 2035».

«Esto representará entre el 4 y el 5 por ciento de la economía total», destacó Rao, y agregó: «Este crecimiento podría multiplicar por 10 o incluso por 100 la demanda de potencia informática».

Para satisfacer esta demanda, China está construyendo una plataforma nacional de potencia informática que integra recursos de distintas regiones e industrias.

La plataforma, descrita como una «red unificada» para la programación de la potencia informática, ya incluye subplataformas de diez provincias y municipalidades, como Shanxi, Liaoning, Jiangsu y Shanghai, de acuerdo con la cartera.

Sus capacidades de programación inteligente permiten una correspondencia eficiente entre la oferta y la demanda.

Por ejemplo, permite a las empresas del este del país aprovechar los recursos informáticos inactivos del oeste, reduciendo de forma significativa los costos y mejorando la eficiencia.

En un caso notable, una empresa de atención médica con sede en Beijing realizó una tarea de computación de IA utilizando recursos de la región autónoma de la etnia hui de Ningxia con un costo de tan solo 10.000 yuanes, en comparación con el gasto habitual de más de 2 millones de yuanes para la compra y el mantenimiento de servidores.

Según Wei Liang, vicepresidente de la Academia de Tecnología Informática y de las Telecomunicaciones de China, más de 100 proveedores de servicios informáticos se han unido a la plataforma, junto con más de 1.000 usuarios empresariales registrados, a la vez que se han conectado casi 100 grandes modelos de lenguaje, proporcionando diversos servicios en línea a más de 1.000 desarrolladores.

Mientras tanto, las empresas chinas de chips de IA también se están esforzando por reforzar su capacidad en unidades de procesamiento gráfico, lo que ha impulsado la preferencia de los inversores por sus acciones, ya que los chips H20 de la estadounidense Nvidia enfrentan una débil demanda en China.

El lunes, las acciones chinas de chips de IA continuaron con su sólida trayectoria ascendente, con Cambricon Technologies emergiendo como un potencial rival para el gigante de las bebidas Kweichow Moutai por el título de la acción de mayor precio en el mercado de acciones clase A.

Cambricon cerró el lunes en 1.384,93 yuanes por acción, con un alza del 11,4 por ciento en la jornada.

Desde mediados de julio, el precio de sus acciones se ha más que duplicado y se ha disparado más del 562 por ciento desde septiembre de 2024. La compañía ahora se sitúa solo por detrás de Moutai, que cerró la sesión en 1.490,33 yuanes por acción.

Los productos de propiedad intelectual de chips de IA de Cambricon, fundada en 2016, han impulsado teléfonos inteligentes y chips para servidores de datos, incluidos los fabricados por Huawei Technologies Co. y Alibaba Group.

Chen Tianshi, cofundador y director ejecutivo de la firma, dijo en una entrevista anterior con el mismo rotativo: «Hay una demanda rígida de chips de IA en China.

No nos preocupamos por los pedidos, siempre y cuando nuestras tecnologías sean lo suficientemente fuertes».

Pan Helin, miembro del Comité de Expertos en Economía de la Información y la Comunicación del Ministerio de Industria y Tecnología Informática, manifestó: «El incidente de Nvidia ofrece una ventana estratégica para que los ambiciosos diseñadores chinos de chips de IA amplíen su participación en el mercado».

Confirmado.net – Xinhua