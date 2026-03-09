Trolebús y Ecovía: siete paradas cerradas en marzo por nuevo sistema de pago en Quito

En cada uno de los cierres se instalarán gradas provisionales que servirán para que las personas esperen la llegada del biarticulado.

En los sistemas de Trolebús y Ecovía se aplica una suspensión progresiva temporal de siete paradas debido a la instalación de los equipos para el sistema integrado de pago, ya vigente en varias estaciones.

Instalación del nuevo sistema de cobro en el transporte público municipal genera la suspensión temporal de la operación en varias paradas del Trolebús y la Ecovía.

La Empresa de Pasajeros manifestó que, simultáneamente, se entregarán 300.000 tarjetas electrónicas normales, universales y preferenciales para que los usuarios puedan utilizarlas en las paradas que se encuentran habilitadas con este sistema.

Esta modalidad de pago en los viajes por todo el distrito metropolitano se desarrollará desde abril. Por ello, el Municipio de Quito ha dispuesto el cierre de tres paradas en el Trolebús y cuatro en la Ecovía para seguir readecuando los espacios que beneficiarán a más de 370.000 usuarios que recorren la capital en transporte público.

Cierres y alternativas en el Trolebús

En el Trolebús, la parada de Chimbacalle, en ambos sentidos, se cerró este domingo y se abrirá el próximo 15 de marzo. Gradas provisionales se habilitarán desde este lunes, 9 de marzo, en el sector.

La parada Cóndor Ñan también estará inhabilitada en el mismo periodo y el andén más cercano será Amaru Ñan para quienes se dirijan al norte de la ciudad. Asimismo, Turubamba estará cerrada y los ciudadanos podrán movilizarse entre Químiag hacia el norte y Morán Valverde hacia el sur.

Cierres y alternativas en la Ecovía

En el caso de la Ecovía, las paradas Bolivia, Bellavista, Benalcázar y 24 de Mayo no estarán disponibles desde este lunes, 9 de marzo, y se habilitarán el próximo 17 de marzo.

En la parada La Paz, las personas podrán utilizar la San Martín hacia el norte y la Orellana hacia el sur. En Bellavista, la Eloy Alfaro funcionará hacia el norte y la San Martín hacia el sur.

Por otro lado, en la Benalcázar gradas provisionales permitirán el ingreso y la salida a los buses y en la 24 de Mayo las opciones más cercanas serán Los Sauces hacia el norte y Naciones Unidas hacia el sur. (I)

Confirmado.net – El Universo