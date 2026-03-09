BEIJING, 9 mar (Xinhua) — China ofrece el mayor sistema educativo de alta calidad del mundo, con alrededor de 280 millones de estudiantes matriculados en unas 440.000 instituciones educativas, según dio a conocer el sábado Huai Jinpeng, ministro de Educación.

El ministro de Educación de China aseguró que el país cuenta con el mayor sistema educativo de alta calidad del mundo, con 280 millones de estudiantes y avances en acceso, salud y bienestar escolar. Foto: Internet-Xinhua

La tasa bruta de matriculación en la educación preescolar del país se sitúa en el 92,9 por ciento, significativamente superior al promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la cual es del 84,7 por ciento, mientras que la tasa de admisión a la educación secundaria superior alcanzó el 92 por ciento en 2025, informó Huai en una conferencia de prensa celebrada en el marco de la sesión en curso del órgano legislativo nacional.

La tasa de matriculación en la educación superior ha sido más que duplicada en un porcentaje superior al 60 por ciento desde 2012, con 55 millones de graduados entre 2021 y 2025, detalló Huai.

Las universidades de primer nivel del país han agregado 38.000 plazas en los últimos dos años.

Durante el mismo período, se establecieron más de 540 nuevas instituciones y programas de cooperación a nivel de licenciatura y superior entre la parte continental de China y otros países y regiones.

Además, se agregaron más de 8.600 nuevas sedes para programas de licenciatura y la cifra para las sedes donde se ofrecen maestrías superó las 4.500.

Varias de las disciplinas y especializaciones se adaptan al desarrollo futuro y al crecimiento integral de las personas, señaló el ministro.

Asimismo, indicó que China comenzará fomentando las reformas orientadas a adecuar de mejor forma la oferta de talento con la demanda.

A su vez, destacó el reconocimiento internacional de la educación básica y científica del país que se ubica entre los líderes en varios indicadores clave de la evaluación internacional estudiantil.

Sobre este particular, cabe mencionar que el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación en CTIM (las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) se desarrollaron en Shanghai en septiembre de 2025.

Más allá de lo concerniente al rendimiento académico, China también trabaja en una filosofía educativa que prioriza la salud y promueve el bienestar físico y mental, así como el desarrollo integral estudiantil.

Huai recordó que se ha implementado una iniciativa de 15 minutos de descanso entre clases y dos horas diarias de actividad física para los alumnos de primaria y secundaria en todas las regiones provinciales chinas.

Los datos oficiales muestran que el índice general de buena o excelente salud física de los educandos chinos ha aumentado de forma constante, y la tasa general de miopía entre esta población ha disminuido durante cuatro años consecutivos.

China impulsará aún más la campaña orientada a fortalecer la condición física de los alumnos mediante la creación de clases de educación física que sean de su grado, y la promoción de partidos de baloncesto,fútbol y voleibol en los campus, entre otras medidas, enfatizó el ministro.

De igual modo, al resaltar la importancia de la salud mental de los estudiantes, anticipó que se pondrán en marcha una nueva serie de destinadas a fomentar el bienestar mental de este colectivo.

Tales medidas incluyen la organización de espectáculos artísticos, actividades de práctica laboral, juegos y eventos.

Se intensificarán los esfuerzos dirigidos a implementar las vacaciones de primavera y otoño, proveer a las instituciones con personal docente especializado en salud mental, y realizar más investigaciones sobre educación, servicios de asesoramiento e intervención en salud mental, agregó Huai.

También dijo que se seguirá llevando a cabo el saneamiento y la subsanación de la escolarización ilegal, las horas de estudio excesivas y el acoso en los campus, al tiempo que acrecentarán las labores encaminadas a regular las comidas escolares.

Confirmado.net -Xinhua