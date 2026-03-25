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March 25, 2026

«Tienen la costumbre de regalar a sus aliados lo obsoleto»: Petro se lanza contra EE.UU. tras la tragedia del C-130

  • marzo 25, 2026
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«No puede haber unas Fuerzas Armadas que quieran defender una nación con armas regaladas», aseveró el presidente colombiano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este martes las donaciones de equipos militares antiguos que EE.UU. hace a su país.

El mandatario hizo estas consideraciones tras el accidente del avión Hércules C-130H de la Fuerza Aérea Colombiana en el departamento de Putumayo, que este lunes se cobró la vida de al menos 69 uniformados. La aeronave, que tenía 43 años de uso, fue donada por EE.UU. a la nación suramericana en 2020 en el marco del programa de Artículos Excedentes de Defensa (EDA, por sus siglas en inglés).

Durante el Consejo de ministros, Petro manifestó que equipos que «regalan» a su país son «cosas decrépitas que se burlan de la dignidad de Colombia, como el caso del avión».

«¿Por qué regala EE.UU. el avión y no lo siguen usando ellos? […] Ellos modernizan [la flota], entonces […] van sacando lo obsoleto, pero tienen la costumbre de regalarle a sus aliados lo obsoleto«, aseveró.

El dignatario enfatizó que esas donaciones de equipos antiguos le salen a Colombia «más caro» que comprar unos nuevos, dado que requieren un mantenimiento muy costoso.

«Entre más viejo el avión, la máquina, más mantenimiento costoso necesita», apuntó. 

En este contexto, abogó por avanzar en la producción de sus propias armas «hasta donde el desarrollo lo permite», con el fin de fortalecer la autonomía del país.

«Unas Fuerzas Armadas pueden defender una nación si son autónomas, no dependientes de otra nación», dijo. «No puede haber unas Fuerzas Armadas que quieran defender una nación con armas regaladas», puntualizó.

Confirmado.net – RT 

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