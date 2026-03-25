 La innovación de China marca el camino en las industrias del futuro, según presidente del Grupo 48

BOAO, China, China se ha convertido en un líder mundial en robótica y energía verde, sectores que no están aislados, sino que constituyen capas fundamentales para la economía del futuro, afirmó el presidente del Grupo 48, Jack Perry.

El presidente del Grupo 48 destacó que China se posiciona como líder global en robótica, energía verde e innovación tecnológica, impulsando la economía del futuro. Foto: Internet-Xinhua

En una entrevista con Xinhua el martes, al margen de la Conferencia Anual 2026 del Foro de Boao para Asia, celebrada en la provincia meridional china de Hainan, el líder empresarial británico señaló que la velocidad del desarrollo tecnológico y de innovación de China en los últimos años ha sido increíble.

Indicó que la estrategia china de desarrollo de alta calidad y las nuevas fuerzas productivas de calidad se han centrado en la fabricación de alta gama, impulsando un crecimiento potenciado por la tecnología y elevando la fabricación china en las cadenas globales de valor.

De ser un actor rezagado en sectores de alta tecnología a convertirse en un referente global, China ha logrado avances notables y está reconfigurando el panorama mundial de la innovación, apuntó.

El auge tecnológico de China ha atraído a inversores globales que reconocen su estabilidad a largo plazo y su potencial de crecimiento, dijo el empresario británico.

En su opinión, «China ha construido capacidades de clase mundial en una industria tras otra.

Para quienes buscan crear riqueza a lo largo de generaciones, la parte continental china sigue siendo un destino clave para la inversión a largo plazo».

Mientras tanto, la apertura de China ha entrado en una nueva fase. Ya no se trata solo de que las marcas chinas salgan al exterior, sino también de que las marcas globales sean cultivadas y lanzadas desde China, recalcó.

El concepto de «hecho en China» está evolucionando hacia «creado en China, cultivado en China, vendido por China», lo que otorga al país un mayor control sobre los mercados finales y las cadenas de suministro global, destacó el presidente del Grupo 48.

Entre los sectores de alta tecnología, Perry puso de aliviar la importancia de la regulación de la inteligencia artificial (IA) y expresó un firme apoyo a la Iniciativa Global para la Gobernanza de la IA, propuesta por China.

Si bien la IA trasciende fronteras, cuestiones como los datos, la privacidad, los activos digitales y las aplicaciones financieras siguen siendo altamente sensibles, enfatizó.

El mundo debe trabajar conjuntamente para establecer normas sobre la IA, afirmó Perry, subrayando que el diálogo y las directrices conjuntas son esenciales para prevenir el uso indebido, el crimen y un desarrollo desordenado.

Perry también destacó la creciente centralidad de Asia, describiéndola como una fuerza motriz de la economía mundial, y agregó que sus ventajas geográficas, sus clústeres industriales y sus mercados dinámicos están atrayendo atención e inversión global.

Pidió a Asia que siga fortaleciendo los lazos económicos, Aprenda de la integración de la ASEAN y utilice mecanismos como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, siglas en inglés) para reducir las barreras comerciales y mitigar el impacto del proteccionismo y el aumento de aranceles.

«Ningún país puede prosperar por sí solo en un mundo incierto; la cooperación regional y multilateral es insustituible», abundó Perry.

Como firme defensor del multilateralismo, China aporta estabilidad y confianza a la economía global, comentó.

China mantiene siempre su puerta abierta y apoya el crecimiento compartido, dijo Perry, quien adelantó que, aunque puedan surgir fricciones entre grandes países, los ciclos económicos evolucionan y la cooperación acabará prevaleciendo.

De cara al futuro, se mostró optimista sobre el desarrollo de China y la cooperación internacional. «La innovación y la apertura de China seguirán liderando las industrias del futuro (…) Solo rechazando el pensamiento de suma cero, reforzando el diálogo y trabajando juntos, la comunidad internacional podrá abordar las tensiones geopolíticas y construir un orden económico global más equitativo, inclusivo y estable», concluyó.

Confirmado.net – Xinhua