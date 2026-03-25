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March 25, 2026

Ecuador vuelve al grupo E de un Mundial tras 12 años: así le fue a la Tri en Brasil 2014

  • marzo 25, 2026
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En aquella edición, Ecuador compartió zona con Francia, Suiza y Honduras, en un grupo competitivo que terminó definiéndose en detalles. 

La selección de Ecuador volverá a competir en un grupo E en una Copa del Mundo, un escenario que remite directamente a su participación en el Mundial Brasil 2014, donde no logró superar la fase de grupos.

En aquella edición, Ecuador compartió zona con Francia, Suiza y Honduras, en un grupo competitivo que terminó definiéndose en detalles.

El debut no fue el esperado: la Tri cayó 2-1 ante Suiza en un partido muy disputado. Enner Valencia anotó el gol ecuatoriano, pero los tantos de Admir Mehmedi y Haris Seferović le dieron la victoria al conjunto europeo en los minutos finales.

En la segunda jornada, Ecuador reaccionó y consiguió un triunfo clave por 2-1 frente a Honduras. Nuevamente, Enner fue la gran figura al marcar un doblete que mantenía vivas las aspiraciones de clasificación.

Sin embargo, en la última fecha, la Tri no pudo romper el cero ante Francia y empató sin goles, resultado que no le alcanzó para avanzar de ronda.

Resultados de Ecuador en el grupo E – Brasil 2014:

  • Ecuador 1-2 Suiza
  • Ecuador 2-1 Honduras
  • Ecuador 0-0 Francia
  • Ecuador finalizó en la tercera posición del grupo con 4 puntos, quedando fuera de los octavos de final. Francia y Suiza accedieron a la próxima ronda como primero y segundo del grupo, respectivamente.
  • Goleador de Ecuador en el torneo:

Enner Valencia: 3 goles

A pesar de la eliminación, la Tri mostró momentos competitivos y tuvo en Valencia a una de las grandes figuras del torneo. Hoy, con el regreso al grupo E en el horizonte, aquel antecedente sirve como referencia de lo exigente que puede resultar esta zona en una Copa del Mundo. (D)

Confirmado.net – El Universo

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