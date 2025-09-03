Tecnología, petróleo y energía limpia: la apuesta conjunta de Ecuador y China

China está afinando una estrategia energética de largo alcance, donde el hidrógeno verde ocupa un lugar central en su política industrial y tecnológica. Los números son claros: en 2025 se proyecta que su capacidad alcanzará 0,27 millones de toneladas, superando el objetivo estatal de 0,2 MT, y consolidará un vertiginoso ascenso hasta 1,06 millones de toneladas en 2034. Este salto corresponde a inversiones masivas y despliegue tecnológico.

Por ejemplo, el Parque Industrial Envision Chifeng aportará 320 000 toneladas de amoníaco verde al año, y la planta de Da’an en Jilin sumará 32 000 toneladas de hidrógeno, mientras que más de 600 proyectos avanzan hacia la ejecución, con 1,43 GW de capacidad de electrolizadores ya operativos. La reducción de costos también es sorprendente: los electrolizadores alcalinos bajaron un 33 % y los PEM un 40 % en apenas dos años, en tanto el Estado inyectó 5 110 millones de yuanes en infraestructura y regulaciones que favorecen toda la cadena productiva.

En este contexto, el transporte —flotas pesadas, estaciones de repostaje, combustibles como metanol y amoníaco verdes— impulsa gran parte de la demanda, mientras que Sinopec lidera con 690 millones de dólares en inversiones que encienden su expansión global.

Ese mismo impulso tecnológico y empresarial se refleja en la colaboración con Ecuador, donde la compañía ha sumado participación en proyectos energéticos que buscan modernizar la producción, dinamizar economías locales y generar miles de empleos. Esta cooperación refuerza la estrategia ecuatoriana de aprovechar capital y conocimiento chino para potenciar sectores estratégicos, desde el petróleo hasta nuevas soluciones energéticas.

El caso de Coca Codo Sinclair agrega otra capa de análisis. Más allá de ser la obra hidroeléctrica más grande del país, se ha consolidado como fundamental para la matriz eléctrica nacional, aportando una parte sustancial de la energía que consume Ecuador. Su operación, ahora bajo un acuerdo con Power China, garantizará estabilidad en el suministro y refuerza la cooperación bilateral como un factor determinante para sostener el desarrollo energético del país.

La decisión refleja un reconocimiento: proyectos de esta magnitud requieren del acompañamiento de sus socios constructores para asegurar su sostenibilidad. Coca Codo Sinclair, con todos sus matices, simboliza la capacidad de cooperación entre Ecuador y China para materializar obras que transforman el panorama energético.

Así, el vínculo entre ambos países no debe entenderse solo como la ejecución de contratos, sino como un proceso de interdependencia que abre posibilidades de transformación. Ecuador encuentra en China un socio dispuesto a aportar inversión, tecnología y soluciones a largo plazo; China, a su vez, afianza su presencia en un país estratégico de la región.

El desafío está en cómo gestionar esa relación: con visión de Estado y metas claras, puede convertirse en un verdadero motor de desarrollo sostenible.