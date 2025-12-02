Urgente!

Esta es la dieta que puede salvar a la humanidad, según científicos
Taxista sobrevive a brutal intento de asesinato en el norte de Quito
Debate por la Proforma 2026: Mónica Alemán evidencia las debilidades del discurso oficial sobre recursos para universidades
Papa se despide del Líbano con misa ante 150.000 fieles 
December 2, 2025

Taxista sobrevive a brutal intento de asesinato en el norte de Quito

  • diciembre 2, 2025
  • 0
  • 61
  • 2 Min Read

El conductor tomó una carrera en el Comité del Pueblo por $ 2,75. 

Eran las 22:30 del domingo 30 de noviembre. El conductor de un taxi tomó una carrera cerca del sector de Los Arupos, en el Comité del Pueblo. Dos ciudadanos de nacionalidad extranjera abordaron el automotor: uno se sentó adelante y el otro atrás, justo detrás del chofer.

En videos de seguridad del automóvil se puede observar cómo, en actitud sospechosa, los sujetos empiezan a conversar entre ellos. Al cabo de tres minutos comienza el terror. Una lluvia de tiros se escucha en el videoclip.

El conductor, en el afán de salvar su vida, sostiene el brazo del individuo sentado en la parte posterior del carro. El de adelante abandona el vehículo, mientras la víctima intenta atrapar al segundo hombre.

Siete disparos se escuchan en el audio de las cámaras de videovigilancia en el interior del automotor. Cuatro de ellos impactaron en la humanidad del afectado. Cuello, espalda y cabeza fueron lastimados por las balas.

Una vez consumado el intento de asesinato, el conductor del taxi escapa a gran velocidad hasta el Hospital San José Obrero, lugar al que llega somnoliento y con manchas de sangre en toda su ropa.

En la casa de salud no le atendieron, pero fue trasladado a otro hospital, donde los médicos de turno explicaron que se encontraba estable, ya que los perdigones no habían complicado partes agudas del cuerpo.

En el canal televisivo TVC, el dueño del carro rindió su testimonio. Él aseguró que su trabajador estuvo a milímetros de perder la vida, puesto que las balas no llegaron hasta la yugular.

“Él tenía un disparo en el cuello, otro en la espalda y otro cerca de la cabeza. Después nos informaron que le habían intentado matar“, explicó.

La carrera se había pactado por $ 2,75 en una plataforma digital. “Estuvo a tres milímetros de cortar la yugular. Él es padre de familia y está esperando otra hija. Traté de solicitar la identidad de quien pidió el viaje, pero la cuenta ya no existe“, concluyó. (I)

Confirmado.net – El universo 

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020