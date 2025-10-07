Taquilla china supera los 225 millones de dólares durante vacaciones del Día Nacional

BEIJING, La taquilla total de películas proyectadas durante las vacaciones del Día Nacional de 2025 en China, incluidas las preventivas, había superado los 1.600 millones de yuanes (unos 225 millones de dólares) hasta el mediodía de hoy martes, según datos de plataformas en línea.

Los ocho días de vacaciones, que comenzaron el 1 de octubre, suelen ser una temporada cinematográfica muy activa para los consumidores y un escenario altamente competitivo para el sector.

Actualmente, lidera la taquilla del período vacacional la épica belica «The Volunteers: Peace at Last», la tercera entrega de la trilogía «The Volunteers» del director Chen Kaige.

La película recrea las luchas entrelazadas del combate en el campo de batalla y las tensas negociaciones diplomáticas durante la Guerra de Resistencia contra la Agresión de Estados Unidos y Ayuda a Corea (1950-1953).

Le sigue «Evil Unbound», una producción nacional que retrata las atrocidades que la Unidad 731, la unidad de guerra bacteriológica japonesa, cometió en China durante la Segunda Guerra Mundial.

La trama gira en torno al destino de un grupo de víctimas inocentes encarceladas por la Unidad 731, quienes se convierten en sujetos de experimentos de tortura inhumanos, como congelación, exposición a gases venenosos y vivisección.

«A Writer’s Odyssey II», secuela del éxito de acción y fantasía de 2021, ocupa, por el momento, el tercer puesto en la lista vacacional.

La película se centra en el viaje de un novelista para afrontar una doble crisis que se desarrolla tanto en el mundo real como en el virtual de su creación artística.

En lo que va del año, se han estrenado más de 300 películas en todo el país, abarcando una amplia gama de géneros, como historia, comedia, animación y drama.

Confirmado.net – Xinhua