Informe: las redes sociales amplifican el matrimonio infantil

Las redes sociales no están ayudando a combatir el matrimonio infantil, que contraen 12 millones de niñas cada año, ya que facilitan el contacto de menores con hombres más mayores fuera del control de las familias, que, al final, acaban presionando a sus hijas para formalizar la relación para preservar su reputación.

Esta es una de las conclusiones del informe que presentó la ONG Plan Internacional en el Congreso de los Diputados español con motivo del Día de la Niña, y que bajo el título ‘Déjame ser una niña, no una esposa: Experiencias de niñas que viven el matrimonio infantil’, recoge el testimonio de más de 250 menores de 15 países (Bangladés, Camboya, Indonesia, Nepal, Etiopía, Mozambique, Uganda, Zambia, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Nigeria, Níger y Togo).

El informe recuerda los datos estimativos de los matrimonios tempranos en el mundo, y aunque reconoce avances en la última década, con la tasa disminuyendo del 22 al 19 %, advierte de que tras esas uniones, seis de cada diez niñas encuestadas afirmaban que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación. Más de un tercio abandonó la escuela después de casarse.

«Aunque la pobreza sigue siendo el principal factor que lleva a estos matrimonios o uniones, hay nuevos factores en esta problemática. Las redes sociales están facilitando el establecimiento de relaciones entre niñas y hombres mayores fuera del control parental», asegura Plan Internacional en un comunicado.

Y añade que «al avanzar estas relaciones, son las familias las que suelen presionar a sus hijas para formalizarlas y preservar así el honor familiar y la reputación de la niña».

Mas información en DW