Sin emociones en Loja: Libertad y Barcelona SC no se hicieron daño tras empatar a 0 en el Reina del Cisne por Liga Ecuabet

Los toreros, al igual que en el duelo ante el City, no gozaron de ideas para hacerle daño al rival y a partido seguido no lograron romper el cero al rival.

Barcelona SC igualó 0-0 ante Libertad FC en Loja, en un partido marcado por la falta de eficacia y una jugada polémica que pudo cambiar el resultado.

El torero sumó su segundo empate consecutivo sin goles en la Liga Ecuabet 2026 y nuevamente dejó escapar puntos importantes en su visita al estadio Reina del Cisne. El equipo dirigido por César Farías tuvo la iniciativa en varios pasajes del encuentro, pero sigue careciendo de ideas para generar juego colectivo.

En el arranque, Barcelona incluso llegó a convertir por medio de Héctor Villalba, pero el tanto fue correctamente anulado por fuera de juego. La propuesta ofensiva del conjunto torero se basó en la posesión y en envíos largos buscando a Villalba y Luis Cano.

Con el paso de los minutos, Libertad fue creciendo en el partido y generó peligro, especialmente con Frangoy Zambrano, quien obligó a una gran intervención del arquero José Contreras. Sin embargo, la falta de definición se mantuvo como constante en ambos equipos durante la primera mitad.

En el complemento, el trámite fue más equilibrado. El técnico Juan Carlos Pechón León movió el banco en busca de mayor peso ofensivo, mientras que el canario apostó por el contragolpe. Una de las más claras fue para Milton Céliz, cuyo cabezazo se estrelló en el poste.

La gran polémica llegó a los 83 minutos, cuando se reclamó un penal por una acción de Luca Sosa sobre Byran Corozo. Tras la revisión del VAR -que no estuvo disponible en el inicio por problemas técnicos-, el árbitro Gabriel González decidió no sancionar la infracción, lo que generó reclamos en el conjunto local.

El marcador no se movió y ambos equipos repartieron puntos. Libertad se mantiene en el cuarto lugar con ocho unidades, mientras que Barcelona ocupa la quinta posición con la misma cantidad de puntos, pero menor diferencia en goles convertidos. (D)

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