‘Siempre que llegó a un equipo le costó’, ‘Cambiar el chip a los jugadores lo puede complicar’: ¿podrá Ismael Rescalvo darle identidad a Barcelona SC? 

Desde su llegada al banquillo de Barcelona SC, el técnico Ismael Rescalvo no ha logrado convencer ni con resultados ni con funcionamiento. Con cinco partidos dirigidos hasta el momento, el balance inicial es poco alentador: apenas una victoria, tres empates y una derrota.

Lo más preocupante para los hinchas canarios es que el equipo aún no sabe lo que es ganar en el estadio Banco Pichincha bajo su mando.

Los empates ante Libertad de Loja (3-3), Independiente del Valle (1-1) y Técnico Universitario (1-1) han dejado la sensación de un equipo sin ideas claras ni contundencia ofensiva. Incluso la única victoria, conseguida en condición de visitante frente a Delfín en Manta (0-1), llegó en medio de críticas por el pobre nivel de juego exhibido.

‘Siempre que llegó a un equipo le costó’

La reciente derrota ante Liga de Quito (0-1) en casa agravó aún más las dudas sobre el proyecto que lidera el español.

El arranque del estratega ibérico ha encendido las alarmas en la hinchada y la dirigencia, que esperaban un cambio de rumbo tras un inicio de temporada irregular. Si bien es temprano para emitir un juicio definitivo, los números y el rendimiento invitan a la reflexión: ¿podrá Rescalvo revertir esta imagen y darle identidad a un equipo que, por ahora, parece más perdido que consolidado?

Para el periodista de Radio La Redonda Sergio Basantes, el principal problema de los canarios es en la creación de juego, pues no es ese equipo contundente que genera llegadas al arco contrario y, sumado a que al español le cuesta bastante implementar su idea de juego en un club al que recién llega, hace que al equipo torero se le dificulte ganar.

“(Ismael) Rescalvo ha hecho algunos cambios. Encontrar un funcionamiento, un juego no es de la noche a la mañana. Es verdad que ya hay por lo menos cuatro o cinco partidos de la mano de él, pero él siempre que llegó a un equipo le costó, le costó el inicio”, comentó el periodista.

“Y eso no es lo más sencillo, pero principalmente hoy es donde le está costando más a Barcelona también. Dentro de algunos lugares dentro de cancha para mí es al momento de abastecer a sus delanteros. Veamos la cantidad de goles que tiene actualmente el club y es una situación en la cual hay que prestarle mucha atención, sobre todo porque por a ratos Barcelona se vuelve predecible”, agregó.

Basantes afirma que Barcelona se ha vuelto un equipo que abusa del pelotazo en varias ocasiones, sobre todo cuando ya no encuentra la manera de ingresar por los costados a su rival. Además resalta que Jhonny Quiñónez, volante 8 que es el encargado de conectar el medio campo con la ofensiva, no ha tenido lo necesario para desempeñar ese papel de gran manera, a pesar de que el español sí le ha dado el protagonismo que no tenía con Segundo Castillo.

‘Cambiar el chip a los jugadores le puede costar’

El arribo de un nuevo entrenador a un equipo siempre representa cambios, pues todos cuentan con ideas de juego distintas, y ahora, con Ismael Rescalvo, no es la excepción.

Christian Carrasco, periodista de Marca 90, asegura que el español está en proceso de cambiar la forma de jugar y por ende el “chip” a sus futbolistas, que estaban acostumbrados a la idea del ex-DT Segundo Alejandro Castillo, algo que tomará tiempo poder lograrlo.

“Antes era un Barcelona con juego directo intentando tirar la pelota hacia arriba y dependía mucho de las individualidades. Ahora quiere un fútbol mucho más elaborado, buscar el hombre libre, que el equipo sea más corto, que genere muchas más situaciones de gol. Evidentemente todavía no se la ha visto, pero es lo que quiere Rescalvo y esa forma toma su tiempo. Cambiar el chip a los jugadores de una idea a otra le puede costar”, comentó el comunicador.

“Si el entrenador detecta que con los jugadores que tiene no puede aplicar su idea, no la puede consolidar todavía o le va a costar un poco más de tiempo, lo que debería hacer es él acoplarse a los jugadores que tiene. Los sistemas se hacen a través de los futbolistas. Si él ve que con la idea que tiene no tiene los jugadores necesarios para poder realizarlo, ahí tiene que modificar. Y obviamente tendrá que buscar alternativas, jugadores que le puedan dar otro tipo de cosas para que en el nivel futbolístico se vaya elevando”, agregó en esa misma línea.

Para Carrasco, las lesiones también han afectado bastante el rendimiento de Barcelona y sumado al bajón futbolístico individual de varios jugadores, el bache deportivo se ha evidenciado de gran manera. (D)

