Sector de transporte de China mantiene crecimiento estable en julio 

BEIJING, El sector de transporte de China mantuvo un crecimiento estable en julio, con un aumento tanto del volumen de carga como del flujo de pasajeros y una fuerte inversión en activos fijos, según datos oficiales publicados hoy miércoles.

El transporte en China creció en julio con más carga, viajes de pasajeros e inversión en infraestructura, destacando la aviación civil y los puertos. Foto: Internet

El sector gestionó 4.970 millones de toneladas de carga el mes pasado, lo que representa un incremento del 3,4 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, así como un alza respecto al 2,9 por ciento registrado en junio, detalló Li Ying, portavoz del Ministerio de Transporte, en una conferencia de prensa.

En específico, el volumen de mercancías transportadas por ferrocarriles aumentó un 4,5 por ciento, por carreteras un 3,3 por ciento y por vías navegables un 3,4 por ciento, mientras que la aviación civil marcó un robusto incremento de 15,3 por ciento en este indicador.

La capacidad portuaria a nivel nacional también se expandió a un ritmo más rápido.

La carga gestionada por los puertos chinos alcanzó los 1.540 millones de toneladas en julio, para un aumento interanual del 6,9 por ciento.

La cifra de crecimiento de julio fue 2,2 puntos porcentuales superior a la reportada el mes anterior. La movilidad de pasajeros siguió acelerándose, mostrando una mayor demanda de viajes.

En julio se reportaron un total de 5.710 millones de viajes interregionales de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 2,2 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado y también una mejora de 0,7 puntos porcentuales respecto a junio.

La inversión en las infraestructuras de transporte se mantuvo en un nivel elevado. La inversión total en activos fijos en el sector llegó a los 306.100 millones de yuanes (unos 43.050 millones de dólares) en julio.

De esta cifra, la inversión en ferrocarriles fue de 77.100 millones de yuanes, mientras que el flujo de capitales a las carreteras, vías navegables y aviación civil se ubicó en 200.500 millones de yuanes, 17.300 millones de yuanes y 11.200 millones de yuanes, respectivamente.

«En general, el sector de transporte mantuvo un impulso constante al alza en julio», manifestó Li.

Con información de Xinhua