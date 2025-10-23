¡Se viene el UBAween!, el festival más perrorífico

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito presenta el UBAween 2025, el festival más perrorífico del año, que se realizará este domingo 26 de octubre, de 09h00 a 14h00, en el Parque La Carolina, a la altura del parqueadero. Más de 50 perros y gatos, entre cachorros y adultos, tendrán la oportunidad de encontrar un hogar definitivo.

Estos animales provienen tanto de la UBA, que presentará a los rescatados de las últimas semanas, ya vacunados, esterilizados y con atención veterinaria, como los de organizaciones de rescate y activistas independientes, quienes participarán con animales en óptimas condiciones de salud, listos para ser adoptados de manera responsable.

Habrá un concurso de disfraces para tutores y animales de compañía, con más de 20 premios para los mejores atuendos; esta es una invitación para todos los asistentes a dejar volar su imaginación, crear disfraces originales y divertidos, y compartir juntos un momento lleno de color, creatividad y amor por los animales.

Desde los clásicos fantasmas hasta las ideas más ingeniosas, cada propuesta será bienvenida en esta celebración donde lo más importante será disfrutar y fortalecer el vínculo con los animales de compañía.

Además, se contará con una zona infantil con pintacaritas, cuentacuentos, show de títeres, actividades educativas sobre el respeto hacia los animales y presentaciones musicales en vivo. Instituciones como la Unidad Canina del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Secretaría de Salud también se sumarán a la jornada con show canino y actividades informativas.

En el UBAween 2025 participarán emprendimientos locales que ofrecerán productos y servicios para el bienestar animal: placas de identificación, accesorios, ropa, snacks saludables y mucho más.

