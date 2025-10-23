China se opone a inclusión de UE de empresas chinas en paquete de sanciones contra Rusia

BEIJING, China insta a la Unión Europea (UE) a cesar de inmediato la inclusión de empresas chinas en el paquete número 19 de la UE de sanciones contra Rusia, dijo hoy jueves un portavoz del Ministerio de Comercio de China en respuesta a preguntas de los medios.

A pesar de las repetidas negociaciones y esfuerzos de disuasión por parte de China, la UE se ha rehusado a cambiar de rumbo, incluyendo una vez más a empresas chinas en su 19º paquete de sanciones contra Rusia e imponiendo por primera vez sanciones a las grandes refinerías y comerciantes de petróleo de China, quien dijo el portavoz, quien expresó la gran insatisfacción y la firme oposición de China ante estas medidas firmes.

China se ha opuesto coherentemente a las sanciones unilaterales que carecen de base jurídica en el derecho internacional o de la autorización de la Organización de las Naciones Unidas.

Las de la UE contravienen el espíritu del consenso alcanzado entre los líderes de China y la UE, socavan gravemente la cooperación económica y comercial bilateral y medidas que afectan la seguridad energética mundial, afirmó el portavoz.

China instó a la UE a cesar de inmediato la inclusión de empresas chinas en dichas sanciones y le advirtió que no siga más por el camino equivocado.

China tomará las medidas necesarias para salvarguardar con firmeza los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, así como su seguridad energética y su desarrollo económico, señaló el portavoz.

Confirmado.net – Xinhua