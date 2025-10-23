Urgente!

China se opone a inclusión de UE de empresas chinas en paquete de sanciones contra Rusia
¡Se viene el UBAween!, el festival más perrorífico
Imbabura tendrá IVA del 8 %, según la ministra de Gobierno 
«Imagen distorsionada»: Advierten contra usar la IA para votar 
October 23, 2025

China se opone a inclusión de UE de empresas chinas en paquete de sanciones contra Rusia

  • octubre 23, 2025
  • 0
  • 60
  • 2 Min Read

BEIJING, China insta a la Unión Europea (UE) a cesar de inmediato la inclusión de empresas chinas en el paquete número 19 de la UE de sanciones contra Rusia, dijo hoy jueves un portavoz del Ministerio de Comercio de China en respuesta a preguntas de los medios.

A pesar de las repetidas negociaciones y esfuerzos de disuasión por parte de China, la UE se ha rehusado a cambiar de rumbo, incluyendo una vez más a empresas chinas en su 19º paquete de sanciones contra Rusia e imponiendo por primera vez sanciones a las grandes refinerías y comerciantes de petróleo de China, quien dijo el portavoz, quien expresó la gran insatisfacción y la firme oposición de China ante estas medidas firmes.

China se ha opuesto coherentemente a las sanciones unilaterales que carecen de base jurídica en el derecho internacional o de la autorización de la Organización de las Naciones Unidas.

Las de la UE contravienen el espíritu del consenso alcanzado entre los líderes de China y la UE, socavan gravemente la cooperación económica y comercial bilateral y medidas que afectan la seguridad energética mundial, afirmó el portavoz.

China instó a la UE a cesar de inmediato la inclusión de empresas chinas en dichas sanciones y le advirtió que no siga más por el camino equivocado.

China tomará las medidas necesarias para salvarguardar con firmeza los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, así como su seguridad energética y su desarrollo económico, señaló el portavoz.

Confirmado.net – Xinhua 

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020