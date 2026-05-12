«Ahora se está preparando la firma de otros 15 acuerdos de asociación», informó Natalia Sergúnina, vicealcaldesa de la capital rusa.

La Agencia de Industrias Creativas de Moscú y el clúster brasileño Brasilia Game Hub firmaron un acuerdo de cooperación para desarrollar la industria de los videojuegos, que contempla la producción conjunta y promoción de productos de juego y animación, informó Natalia Sergúnina, vicealcaldesa de la capital rusa.

Sergúnina indicó que el acuerdo se alcanzó tras el festival de videojuegos de Moscú y una misión empresarial de compañías rusas, que tuvieron lugar en Sao Paulo.

«Ambos eventos despertaron un vivo interés por las novedades de los desarrolladores moscovitas entre el público local y los representantes del sector profesional. Ahora se está preparando la firma de otros 15 acuerdos de asociación«, señaló la funcionaria. Según precisó, esos documentos abarcarán la creación y la distribución de proyectos de videojuegos y animación, el lanzamiento de programas de formación y la participación en grandes eventos, incluidos internacionales.

El festival de videojuegos de Moscú se realizó en Sao Paulo del 30 de abril al 3 de mayo e incluyó espacios al aire libre y clubes de computación, donde el público pudo probar nueve proyectos de distintos géneros, desde aventuras hasta estrategia. En uno de los principales centros de juego se llevó a cabo un maratón de deportes electrónicos con participación de ‘streamers’ conocidos. Además, recorrió la ciudad un autobús rotulado como Moscow Game Hub, adaptado como estación de juego, que se detuvo en espacios públicos para presentar nuevos lanzamientos de estudios de la capital rusa.

Según la vicealcaldesa, en 2025 empresas rusas de videojuegos participaron en ocho grandes ferias y foros en países como la India, Egipto y China, lo que derivó en 36 contratos de exportación por un monto total superior a 1.000 millones de rublos (más de 13,4 millones de dólares).

Con información de – RT