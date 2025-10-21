Rodrigo Paz se pronuncia tras su victoria electoral en Bolivia

Es la primera vez en la historia del país que los comicios van a una segunda vuelta.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, hizo su primera declaración tras conocerse los resultados de las elecciones este domingo, afirmando que no es él quien gana o pierde, sino el país.

«Hoy, desde la victoria, extendemos la mano para gobernar con todos los hombres y mujeres que quieren a la Patria», indicó en un mensaje ante sus seguidores en La Paz.

Paz, que obtuvo el 54,53 % de los votos, también reconoció al Tribunal Supremo Electoral por la transparencia y el arduo trabajo en los meses anteriores a las elecciones. «Cuanto más fuerte sea nuestra democracia, más tranquilidad para el pueblo boliviano. Bolivia respira vientos de cambio y renovación para seguir adelante», expresó.

Asimismo, agradeció a su rival, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, por haber llamado a sus seguidores a esperar con calma y aceptar los resultados de la segunda vuelta. Los partidarios del representante de la derecha conservadora del país consideraron el conteo final un «fraude». Sin embargo, Quiroga aseguró que no tiene la intención de agregar «dificultades políticas» al «sufrimiento económico» que ya atraviesa Bolivia.

7,9 millones de bolivianos

Alrededor de 7,9 millones de bolivianos fueron convocados este domingo a definir el rumbo político del país y elegir a un nuevo presidente entre el senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente conservador ‘Tuto’ Quiroga.

Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y ‘Tuto’ Quiroga, de la Alianza Libre (AL), fueron los dos candidatos más votados en la primera vuelta. El primero consiguió, de manera sorpresiva, el 32,06 % de los votos; mientras que el segundo, el 26,70 % de los sufragios.

Como en la primera vuelta ninguno de los candidatos obtuvo más del 50 % de los votos válidos o un mínimo del 40 %, con una diferencia de al menos 10 % con relación a la segunda candidatura más votada, de acuerdo con lo que establece la Constitución para definir a un ganador en primera instancia, Bolivia pasó a celebrar una segunda vuelta por primera vez en su historia.

El nuevo gobierno pondrá fin a casi 2 décadas del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) al frente del país, gobernado hasta ahora por los mandatarios Evo Morales y Luis Arce. El nuevo presidente asumirá el cargo el 8 de noviembre.

Confirmado.net – RT