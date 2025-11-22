Refugio de perros en Quito colapsa tras granizada: 900 animales necesitan ayuda

Una fuerte granizada colapsó el techo del refugio Fundación Lucky en Quito, dejando a 900 perros empapados.

Requieren ayuda urgente. Una intensa granizada la tarde del jueves 20 de noviembre de 2025 provocó el colapso del techo del refugio de perros rescatados Fundación Lucky, dejando a 900 animales empapados y sin un lugar seguro donde refugiarse.

Los voluntarios describen la situación como crítica: «No hay calor, no hay techos, no hay descanso. Solo este frío que cala hasta los huesos… y 900 perritos temblando, buscando un rincón seco que no existe», compartió la Fundación en sus redes sociales.

Los daños tras la tormenta

El colapso del techo dejó las perreras inundadas y a los perros a la intemperie. El equipo del refugio trabaja contrarreloj para proteger a los animales y recuperar la infraestructura. «Es devastador… ver cómo todo lo poco que logramos levantar se destruye en minutos. Empezar de cero otra vez… mientras tantas vidas dependen de nosotros«, indicaron los responsables de la Fundación.

No es la primera vez que la infraestructura sufre daños. En julio pasado, un remolino levantó los techos del refugio y dejó a los animales asustados. Después de diversos esfuerzos pudieron reconstruir el espacio, pero esta vez el desafío es mayor.

