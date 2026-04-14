Quito bajo alerta por lluvias: COE activa protocolos tras seis emergencias en la ciudad

Intensas lluvias generan emergencias y activan respuesta inmediata en Quito

Las fuertes lluvias que azotaron a Quito este 13 de abril encendieron las alertas en toda la ciudad. El Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) activó protocolos urgentes tras reportarse al menos seis incidentes derivados de las precipitaciones.

Hasta las 18:00, las autoridades confirmaron emergencias por inundaciones, caída de árboles y movimientos de tierra, afectando tanto a zonas urbanas como periféricas, con especial impacto en Tumbaco.

Zonas afectadas por las lluvias en Quito

Uno de los puntos más críticos fue la vía Simón Bolívar, a la altura del sector La Inmaculada, en Pomasquí, donde maquinaria municipal trabajó en la limpieza de la calzada y evacuación de agua acumulada para restablecer el tránsito.

Otros eventos reportados incluyen:

Inundaciones en Collaquí y Las Cuatro Esquinas

Colapso estructural en calles Los Arupos y Mariana de Jesús (Administración Eugenio Espejo)

Movimiento de masa en La Bota (Antonio Galindo y Bladimir Lenin)

Caída de árbol en la avenida República y Eloy Alfaro

Estas emergencias reflejan la vulnerabilidad de varias zonas de la capital frente a lluvias intensas.

Instituciones desplegadas para atender la emergencia

Equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas se encuentran desplegados en distintos puntos de la ciudad.

Las brigadas ejecutan labores de evaluación, control y mitigación de riesgos. De los seis eventos registrados, cinco continúan en proceso de atención, mientras uno ya fue resuelto.

Tumbaco, entre los sectores más golpeados

El valle de Tumbaco concentra cuatro de las emergencias reportadas:

Dos viviendas afectadas por inundaciones

Colapso de un muro previamente identificado como riesgo

Caída de un árbol

Además, sectores como Quitumbe y la Administración Zonal Eugenio Espejo registraron deslizamientos de tierra y árboles caídos en vías principales.

Recomendaciones ante lluvias intensas

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones:

Mantenerse informada a través de canales oficiales

Evitar zonas de riesgo durante precipitaciones

Reportar emergencias al ECU 911

La prevención es clave para evitar tragedias en medio de condiciones climáticas adversas.

Pronóstico: lluvias continuarán en varias regiones

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que las lluvias persistirán hasta el 17 de abril en varias regiones del país.

Se prevén precipitaciones de intensidad variable en el norte del Litoral, las estribaciones de la cordillera, así como en la Sierra y la Amazonía, algunas acompañadas de tormentas eléctricas.

Temporada invernal y riesgos en la capital

Quito atraviesa su temporada lluviosa, un periodo en el que históricamente aumentan los riesgos de inundaciones y deslizamientos debido a la saturación del suelo y la expansión urbana en zonas vulnerables.

La activación del COE-M responde a la necesidad de coordinar acciones inmediatas para reducir impactos y proteger a la población.

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Con información de Expreso