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Italia suspende la renovación automática del acuerdo de Defensa con Israel
April 14, 2026

Italia suspende la renovación automática del acuerdo de Defensa con Israel

  • abril 14, 2026
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Italia suspendió la renovación automática del memorándum de colaboración con Israel en materia de Defensa por la «situación actual» en la región, avanzó la primera ministra Giorgia Meloni.

En consideración de la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo sobre Defensa con Israel», declaró la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, desde el foro vinícola ‘Vinitaly’, en la ciudad de Verona (norte).

El ‘Memorándum de entendimiento con Israel en materia de cooperación en el sector militar y de defensa’ es el principal marco de colaboración bilateral en este sector entre ambos países y prevé que una renovación automática cada cinco años.

Este acuerdo entró en vigor el 13 de abril de 2016 y desde entonces ha sido renovado de forma quinquenal. Pero, a partir de ahora, la prórroga no será automática sino puntual. Su artículo noveno establece que esta renovación automática se da «siempre y cuando ninguna de las partes» se oponga a ello.

Fuentes del Ministerio de la Defensa consideran esta suspensión como un «gesto político». La decisión, según avanzan los medios locales, ha sido comunicada por el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, a su homólogo israelí, Israel Katz.

Mas información en Deutsche Welle

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