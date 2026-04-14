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El FMI reduce al 4,4% su previsión de crecimiento del PIB de China para 2026
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April 14, 2026

El FMI reduce al 4,4% su previsión de crecimiento del PIB de China para 2026

  • abril 14, 2026
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Washington, 14 abr (Sputnik).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de China hasta el 4,4 por ciento, según su informe Perspectivas de la Economía Mundial hecho público este martes.

«El crecimiento de China para 2026 se revisa al alza en 0,2 puntos porcentuales respecto a octubre (y supone una revisión a la baja de 0,1 puntos respecto a enero), hasta el 4,4 por ciento, en un contexto en el que la reducción de los aranceles efectivos de Estados Unidos a los productos chinos y las medidas de estímulo compensan el impacto negativo del choque provocado por el conflicto en Oriente Medio», indica el documento.

De cara al próximo año, el organismo mantuvo su previsión de crecimiento en el 4 por ciento.

Asimismo, señaló que en China la reactivación incluye un estímulo fiscal temporal equivalente al 0,5 por ciento del PIB, que contempla un mayor gasto social –lo que reduce el ahorro– y apoyo a la inversión en vivienda, seguido de una consolidación gradual.

Además, añadió que «el apoyo a la política industrial se reduce a la mitad y se combina con esfuerzos para impulsar la actividad empresarial, lo que contribuye al crecimiento de la productividad».

Con información de AGENCIA SPUTNIK

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