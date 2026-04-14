China lanza advertencia por plan militar de EE.UU. en Filipinas: tensión crece en Asia-Pacífico

Beijing alerta sobre riesgos tras proyecto estadounidense de depósito de combustible en Filipinas

El Gobierno de China elevó el tono este 14 de abril al advertir sobre los riesgos para la estabilidad regional tras conocerse los planes de Estados Unidos de construir un nuevo depósito de combustible militar en Davao, en Filipinas.

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, advirtió que este tipo de acciones podrían intensificar tensiones y desencadenar consecuencias negativas en la región.

China critica el “unilateralismo” y la presencia militar extranjera

El portavoz chino fue enfático al señalar que el unilateralismo y la intimidación militar han provocado “profundos desastres” a nivel global.

Según Beijing, el establecimiento de bases militares, el almacenamiento de combustible y armamento, así como los preparativos para escenarios de combate por parte de ciertos países, incrementan significativamente el riesgo de confrontación en la región de Asia-Pacífico.

Estas declaraciones reflejan la creciente preocupación de China ante la expansión de la presencia militar estadounidense en zonas estratégicas.

Asia-Pacífico: una región bajo creciente tensión geopolítica

El desarrollo estable del Asia-Pacífico, según China, ha sido fruto de esfuerzos prolongados que ahora podrían verse amenazados.

El plan de construir infraestructura militar en Filipinas se enmarca en una estrategia más amplia de Estados Unidos para reforzar su presencia en el Indo-Pacífico, una región clave para el comercio global y la seguridad internacional.

Expertos advierten que este tipo de movimientos podría generar reacciones en cadena entre potencias regionales.

Llamado de China a preservar la paz y la estabilidad

China instó a los países involucrados a respetar las aspiraciones comunes de la región en favor de la paz, el desarrollo y la estabilidad.

“Si ciertos países buscan imprudentemente apoyo externo sin considerar las consecuencias, solo atraerán desastres”, advirtió Guo Jiakun.

El mensaje apunta directamente a las alianzas militares que podrían redefinir el equilibrio geopolítico en Asia.

Rivalidad entre China y Estados Unidos

La creciente tensión entre China y Estados Unidos no es nueva. En los últimos años, ambas potencias han intensificado su competencia en ámbitos comerciales, tecnológicos y militares.

El sudeste asiático, y particularmente Filipinas, se ha convertido en un punto estratégico clave debido a su ubicación geográfica y su cercanía a rutas marítimas cruciales.

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Con información de Xinhua