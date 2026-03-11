Urgente!

80 académicos alertan sobre “deriva autoritaria” y defienden la democracia en Ecuador
Pronóstico del clima del 11 de marzo: Lluvias y tormentas con periodos de sol
Plataformas populares para jugadores en la década de 2020: tendencias y preferencias
La batalla de Estefany Rodríguez, la periodista que cubría migración en Tennessee y terminó detenida por el ICE
Pronóstico del clima del 11 de marzo: Lluvias y tormentas con periodos de sol

Con respecto a la radiación ultravioleta se esperan niveles entre altos y muy altos.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su alerta meteorológica para este miércoles 11 de marzo.

Para esta jornada se esperan lluvias dispersas de variable intensidad y tormentas ocasionales en gran parte del país con breves periodos de sol.

Sobre la temperatura para este día, en el Litoral oscilará de 23 °C a 32 °C; en la Sierra se ubicará entre 9 °C y 22 °C; en la Amazonía será de 19 °C a 33 °C.

La región Insular tendrá temperaturas de entre 24 °C y 30 °C.

Con respecto a la radiación ultravioleta se esperan niveles entre altos y muy altos. (I)

