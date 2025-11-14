Producción industrial de China mantiene un crecimiento estable en octubre 

BEIJING, La producción industrial de China mantuvo una expansión estable en octubre, como resultado de las diversas medidas gubernamentales para impulsar el desarrollo industrial de alta gama, inteligente y ecológico, mostrados hoy viernes datos oficiales.

La producción industrial de valor agregado registró en octubre un aumento interanual del 4,9 por ciento, según datos publicados por el Buró Nacional de Estadísticas.

En los primeros diez meses de 2025, la producción industrial del país aumentó un 6,1 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, de acuerdo con la misma fuente.

La producción industrial se utiliza para medir la actividad de empresas grandes, tomando en cuenta aquellas con un volumen de negocios principales anuales de al menos 20 millones de yuanes (2,8 millones de dólares).

Un desglose de los datos mostró que en el mes pasado la producción de valor agregado del sector manufacturero aumentó un 4,9 por ciento interanual, mientras que la del sector minero creció el 4,5 por ciento.

A su vez, la producción de valor agregado de los sectores de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua aumentó un 5,4 por ciento.

El crecimiento relativamente rápido de la producción industrial en octubre ha sido una fuerza esencial para estabilizar la economía, dijo Fu Linghui, portavoz de la entidad, en una rueda de prensa.

De las 41 industrias principales, 29 registraron aumentos en la producción de valor agregado el mes pasado, dijo Fu, y agregó que la producción de valor agregado de la fabricación de equipos aumentó un 8 por ciento interanual, convirtiéndose en una fuerza importante para sostener toda la producción industrial.

Fu precisó que la transformación de alta gama y digital de la industria china demostró en octubre que está ganando impulso, ya que la producción del valor agregado de la manufactura de alta tecnología y de productos digitales aumentó un 7,2 y un 6,7 por ciento interanual, respectivamente.

El vocero también destacó el impulso en la producción de artículos de nueva energía, señalando que la producción de baterías de iones de litio para automóviles y de vehículos de nueva energía aumentó, respectivamente, un 30,4 y un 19,3 por ciento.

