Urgente!

Producción industrial de China mantiene un crecimiento estable en octubre 
Petro afirma que Trump es «un bárbaro» que quiere asustar a América Latina
ONU denuncia crecientes ataques a palestinos en Cisjordania
A esta hora arranca la ley seca en Ecuador 
November 14, 2025

Producción industrial de China mantiene un crecimiento estable en octubre 

  • noviembre 14, 2025
  • 0
  • 52
  • 2 Min Read

BEIJING, La producción industrial de China mantuvo una expansión estable en octubre, como resultado de las diversas medidas gubernamentales para impulsar el desarrollo industrial de alta gama, inteligente y ecológico, mostrados hoy viernes datos oficiales.

La producción industrial de valor agregado registró en octubre un aumento interanual del 4,9 por ciento, según datos publicados por el Buró Nacional de Estadísticas.

En los primeros diez meses de 2025, la producción industrial del país aumentó un 6,1 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, de acuerdo con la misma fuente.

La producción industrial se utiliza para medir la actividad de empresas grandes, tomando en cuenta aquellas con un volumen de negocios principales anuales de al menos 20 millones de yuanes (2,8 millones de dólares).

Un desglose de los datos mostró que en el mes pasado la producción de valor agregado del sector manufacturero aumentó un 4,9 por ciento interanual, mientras que la del sector minero creció el 4,5 por ciento.

A su vez, la producción de valor agregado de los sectores de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua aumentó un 5,4 por ciento.

El crecimiento relativamente rápido de la producción industrial en octubre ha sido una fuerza esencial para estabilizar la economía, dijo Fu Linghui, portavoz de la entidad, en una rueda de prensa.

De las 41 industrias principales, 29 registraron aumentos en la producción de valor agregado el mes pasado, dijo Fu, y agregó que la producción de valor agregado de la fabricación de equipos aumentó un 8 por ciento interanual, convirtiéndose en una fuerza importante para sostener toda la producción industrial.

Fu precisó que la transformación de alta gama y digital de la industria china demostró en octubre que está ganando impulso, ya que la producción del valor agregado de la manufactura de alta tecnología y de productos digitales aumentó un 7,2 y un 6,7 por ciento interanual, respectivamente.

El vocero también destacó el impulso en la producción de artículos de nueva energía, señalando que la producción de baterías de iones de litio para automóviles y de vehículos de nueva energía aumentó, respectivamente, un 30,4 y un 19,3 por ciento.

Confirmado.net – Xinhua 

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020