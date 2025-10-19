Urgente!

Presidentes de Austria y Alemania: «Europa debe reinventarse» 
October 19, 2025

Presidentes de Austria y Alemania: «Europa debe reinventarse» 

  • octubre 19, 2025
Viena, 19 oct (dpa) – Los jefes de Estado de Alemania y Austria formularon un llamamiento conjunto a favor de una Europa más segura de sí misma y más fuerte en el plano militar.

«Si nos quedamos de brazos cruzados o nos limitamos a mirar atrás, el fuego de la idea europea corre el riesgo de extinguirse en la tormenta», advirtieron los presidentes Frank-Walter Steinmeier y Alexander Van der Bellen poco antes de la visita de Estado de Steinmeier a Austria.

Los presidentes calificaron el ataque ruso a Ucrania y las dudas sobre la viabilidad de la arquitectura de seguridad transatlántica como una «doble ruptura histórica» para Europa.

«En el cambio geopolítico que estamos viviendo, Europa debe reinventarse», exigieron en la declaración publicada en el periódico austriaco «Kronen Zeitung».

Llamaron a los europeos a reforzar ahora de forma creíble su capacidad de defensa y disuasión. Los dos jefes de Estado también abogaron por una política exterior más activa.

Advertencia sobre la destrucción de la UE «desde dentro»

Cada Estado miembro de la Unión Europea (UE) debe decidir ahora a favor o en contra de Europa y del principio de la democracia liberal, instaron.

«Quienes se sienten más cercanos a las autocracias destruyen la UE desde dentro», advirtieron Steinmeier y Van der Bellen.

La visita de Estado de tres días de Steinmeier comienza el martes con conversaciones con Van der Bellen y el canciller austriaco, Christian Stocker. El punto central del programa es la inauguración de la nueva embajada alemana en Viena el miércoles. El jueves, Steinmeier visitará las obras del túnel de base del Brennero en el Tirol.

Con información de AGENCIA DPA

