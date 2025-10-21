Urgente!

Reseña de 1xBet Ecuador: Tu guía para las mejores apuestas en línea
China compartirá beneficios de la modernización a personas de todo el mundo
Paulina Tamayo ‘La grande del Ecuador’ falleció este martes 21 de octubre del 2025
¿Qué casa de apuestas deportivas es la que tiene la mejor app?
October 21, 2025

Paulina Tamayo ‘La grande del Ecuador’ falleció este martes 21 de octubre del 2025

  • octubre 21, 2025
  • 0
  • 808
  • 1 Min Read

La cantante ecuatoriana Paulina Tamayo falleció a los 60 años. La información se confirmó en su cuenta de Instagram

La artista ecuatoriana, Paulina Tamayo, falleció la mañana de este martes 21 de octubre del 2025. La información se confirmó a través de su cuenta de Instagram. 

«La grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país», se lee en el comunicado de su cuenta oficial. 

Por ahora, no ha trascendido la causa del deceso. A inicios de mes tuvo un evento artístico en Quito y el 17 de octubre participó de una entrevista televisiva en su cafetería de la capital.

Paulina Tamayo nació en Quito, el 14 de abril de 1965. Realizó giras internacionales donde compartió escenarios con figuras de la música como Alci Acosta, Roberto Carlos, Juan Gabriel, El Greco, Los Panchos, Lola Flores, Los Visconti, Daniel Santos, Leo Dan, Rocío Durcal, Jose Luis Rodríguez ‘El Puma’, entre otros.

Con información de Teleamazonas / Ecuavisa / redes sociales 

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020