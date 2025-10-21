Paulina Tamayo ‘La grande del Ecuador’ falleció este martes 21 de octubre del 2025

La cantante ecuatoriana Paulina Tamayo falleció a los 60 años. La información se confirmó en su cuenta de Instagram

La artista ecuatoriana, Paulina Tamayo, falleció la mañana de este martes 21 de octubre del 2025. La información se confirmó a través de su cuenta de Instagram.

«La grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país», se lee en el comunicado de su cuenta oficial.

Gracias por tanto, eterna Paulina, por siempre La Grande del Ecuador. pic.twitter.com/nGLYwblEKK — Paulina Tamayo (@paulinatamayoec) October 21, 2025

Por ahora, no ha trascendido la causa del deceso. A inicios de mes tuvo un evento artístico en Quito y el 17 de octubre participó de una entrevista televisiva en su cafetería de la capital.

Paulina Tamayo nació en Quito, el 14 de abril de 1965. Realizó giras internacionales donde compartió escenarios con figuras de la música como Alci Acosta, Roberto Carlos, Juan Gabriel, El Greco, Los Panchos, Lola Flores, Los Visconti, Daniel Santos, Leo Dan, Rocío Durcal, Jose Luis Rodríguez ‘El Puma’, entre otros.

Con información de Teleamazonas / Ecuavisa / redes sociales