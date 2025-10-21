China compartirá beneficios de la modernización a personas de todo el mundo

BEIJING, China espera mantener un intercambio profundo de puntos de vista con todas las partes para hacer llegar los beneficios de la modernización, entre ellos la inteligencia artificial (IA), a personas de todo el mundo y ofrecer nuevas oportunidades para el desarrollo mundial a través de los logros de la modernización china, afirmó hoy martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun.

Guo hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa regular al responder una pregunta relacionada con el tercer Taller sobre la Construcción de Capacidades en IA, inaugurado el lunes en Beijing.

Al subrayar que China ha celebrado este evento en varias ocasiones, el portavoz dijo que se trata de una acción orientada a resultados que busca implementar la Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional en la construcción de capacidades en IA, así como el Plan de acción para la construcción de capacidades en IA para el bien y para todos.

Representantes de otros países han sido invitados al taller para sostener discusiones en torno a cómo promover el desarrollo de la IA para el bien y para todos, como también acerca de la gobernanza global de la IA, agregó.

China ha sido elogiada por organizar el encuentro, lo que demuestra su credibilidad y responsabilidad como un gran país, destacó el vocero.

«A través del taller, China espera intercambiar opiniones en profundidad con todas las partes para hacer llegar los beneficios de la modernización, entre ellos la IA, a personas de todo el mundo y ofrecer nuevas oportunidades para el desarrollo mundial a través de los logros de la modernización china», señaló Guo.

Confirmado.net – Xinhua