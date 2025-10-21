Urgente!

Reseña de 1xBet Ecuador: Tu guía para las mejores apuestas en línea
China compartirá beneficios de la modernización a personas de todo el mundo
Paulina Tamayo ‘La grande del Ecuador’ falleció este martes 21 de octubre del 2025
¿Qué casa de apuestas deportivas es la que tiene la mejor app?
October 21, 2025

China compartirá beneficios de la modernización a personas de todo el mundo

  • octubre 21, 2025
  • 0
  • 110
  • 2 Min Read

BEIJING, China espera mantener un intercambio profundo de puntos de vista con todas las partes para hacer llegar los beneficios de la modernización, entre ellos la inteligencia artificial (IA), a personas de todo el mundo y ofrecer nuevas oportunidades para el desarrollo mundial a través de los logros de la modernización china, afirmó hoy martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun.

Guo hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa regular al responder una pregunta relacionada con el tercer Taller sobre la Construcción de Capacidades en IA, inaugurado el lunes en Beijing.

Al subrayar que China ha celebrado este evento en varias ocasiones, el portavoz dijo que se trata de una acción orientada a resultados que busca implementar la Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional en la construcción de capacidades en IA, así como el Plan de acción para la construcción de capacidades en IA para el bien y para todos.

Representantes de otros países han sido invitados al taller para sostener discusiones en torno a cómo promover el desarrollo de la IA para el bien y para todos, como también acerca de la gobernanza global de la IA, agregó.

China ha sido elogiada por organizar el encuentro, lo que demuestra su credibilidad y responsabilidad como un gran país, destacó el vocero.

«A través del taller, China espera intercambiar opiniones en profundidad con todas las partes para hacer llegar los beneficios de la modernización, entre ellos la IA, a personas de todo el mundo y ofrecer nuevas oportunidades para el desarrollo mundial a través de los logros de la modernización china», señaló Guo.

Confirmado.net – Xinhua

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020