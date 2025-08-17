Ninguna universidad ecuatoriana está entre las 600 mejores del mundo

El Ranking de Shanghai, la clasificación universitaria internacional más prestigiosa, publicó su lista 2025 con las 1.000 mejores universidades del planeta. El resultado para Ecuador es alarmante: ninguna de sus instituciones de educación superior figura entre las 600 primeras, lo que refleja la crisis de la universidad ecuatoriana.

Este retroceso tiene un origen claro: la falta de inversión y de políticas sostenidas en los últimos años. Durante los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa los presupuestos para las universidades públicas se redujeron, debilitando la investigación, limitando la infraestructura y frenando los proyectos estratégicos.

Ranking de Shanghai

El contraste con la década anterior es evidente. Bajo el gobierno de Rafael Correa, la universidad pública se fortaleció con recursos, programas de becas y beneficios fiscales. Ese impulso permitió modernizar la educación superior, crear instituciones con visión global como Yachay y dar protagonismo a la investigación científica. Sin embargo, Yachay, que pudo convertirse en referente regional, fue desmantelada por las administraciones posteriores.

Mientras países como Brasil, México o Argentina logran posicionar a sus universidades entre las 200 mejores del mundo, Ecuador sigue rezagado. La Universidad de São Paulo, la Universidad Nacional Autónoma de México y la de Buenos Aires ocupan puestos destacados en el ranking, reflejando lo que significa tomar en serio la inversión en educación superior.

En contraste, la universidad ecuatoriana permanece relegada y sin rumbo. El desinterés de los gobiernos posteriores a Correa ha dejado a la educación pública sin el reconocimiento internacional que pudo haber alcanzado.

China y Taiwán tienen por primera vez más universidades que EE UU en los 500 primeros puestos del ‘ranking’ de Shanghái, la clasificación universitaria internacional más prestigiosa del mundo con un total de 1.000 entidades reconocidas.

