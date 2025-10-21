Urgente!

October 21, 2025

Muere el ajedrecista estadounidense Daniel Naroditsky a los 29 años de manera repentina

  • octubre 21, 2025
Nacido en California, era un jugador de mucho talento, además de muy conocido por sus streamings en Twitch y YouTube

El gran maestro del ajedrez Daniel Naroditsky murió este lunes a la edad de 29 años, según anunció su familia en un comunicado emitido por el club al que pertenecía, el Centro de Ajedrez de Charlotte. “Es con una gran tristeza que compartimos la inesperada muerte de Daniel Naroditsky”, dijo la familia del ajedrecista estadounidense. “Daniel era un talentoso jugador de ajedrez, un educador y un miembro querido de la comunidad del ajedrez”, añadió el comunicado, que no aportaba la causa de la muerte.

Naroditsky, nacido en California en 1995, era una de las personas más reconocibles de Estados Unidos en el ámbito del ajedrez. Fue campeón del mundo júnior, y se convirtió en un gran maestro en 2013. Además de competir, era ampliamente conocido por su faceta como comentarista, escritor y educador online. Habitualmente realizaba streamings a través de Twitch y de YouTube.

Los homenajes a Naroditsky alrededor del planeta se han sucedido desde que se conoció la muerte del ajedrecista, con jugadores y fans alabando sus capacidades como maestro y por su amigable personalidad. “Estoy devastado, esta es una pérdida enorme para el ajedrez”, dijo el número dos del ajedrez en EE UU, Hikaru Nakamura.

Con información de EL PAÍS

