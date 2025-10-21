Urgente!

Estas son las vías cerradas por el paro nacional este martes, 21 de octubre
Muere el ajedrecista estadounidense Daniel Naroditsky a los 29 años de manera repentina
El revolucionario chip chino será pionero en la búsqueda de la materia oscura y los agujeros negros
Rodrigo Paz se pronuncia tras su victoria electoral en Bolivia
October 21, 2025

Estas son las vías cerradas por el paro nacional este martes, 21 de octubre

  • octubre 21, 2025
  • 0
  • 29
  • 3 Min Read

El diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena está en un punto muerto.

Las movilizaciones en el contexto del paro nacional continúan, pues el diálogo entre el Gobierno y los sectores indígenas no seguirá.

Desde hace 30 días los cierres viales se han vuelto habituales por el paro nacional en el norte del país. Foto: API

El Gobierno anunció el domingo, 19 de octubre, que no existen las condiciones para continuar con el proceso de diálogo con los movimientos indígenas.

En un comunicado oficial, aseguró que “no cederá ante imposiciones que rompen la palabra de lo acordado previamente”.

Según el reporte del ECU911, en las primeras horas de este martes, 21 de octubre, estas son las vías cerradas en el día 30 del paro convocado por la Conaie tras la eliminación del subsidio al diésel.

Provincia de Pichincha:

Quito-Machachi, parcialmente habilitada en el puente de Jambelí entrada al Chaupi.

Quito – Cayambe, cerrada en Cangahua–Puente Granobles-Santa Marianita de Pingulmi-Chumillos por manifestaciones.

Cayambe – Cajas, cerrada en el redondel de Cajas–San Miguel del Prado–Santa Ana-Santa María de Milán-redondel del Yaznan, Y Tabacundo.

Tabacundo – Cajas, cerrada sector La Virgen (Loma Gorda)-Cajas Jurídico, Tupigachi (Diablo Huma) por manifestaciones.

Provincia de Imbabura:

Vía antigua Ibarra—Antonio Ante, cerrada a la altura de Pucahuayco.

Antonio Ante–Imantag.

Antonio Ante–Otavalo, cerrada a la altura de El Salado y San Roque.

Otavalo–Cotacachi, cerrada a la altura de Carabuela, Pinsaquí y el partidero de Cotacachi.

Otavalo–González Suárez, cerrada en González Suárez, San Rafael, Espejo y La Magdalena.

Eje vial rural La Plata (Intag)–Selva Alegre, cerrado en García Moreno y Río Blanco.

Ibarra–Imbaya–Urcuquí, cerrada en Coñaquí.

Otavalo–Selva Alegre, ingreso hacia la vía Quiroga–Selva Alegre cerrado.

Zuleta–Rumipamba (vía Ibarra–Olmedo / Cayambe), cerrada en el barrio San Francisco (La Esperanza) y puente de Rumipamba.

Provincia de Azuay:

La Jarata-límite provincial Azuay-Loja (Oña), cerrada por manifestantes en el sector Zhiña (La Ramada).

Provincia de Cotopaxi:

Latacunga-Quito, límite provincial, parcialmente habilitada, montículos de arena sobre la vía.

Provincia de Chimborazo:

Riobamba-Penipe-Baños, cerrada sector Zhiña, Nabón por manifestaciones.

Provincia de Loja:

Vía Loja-Saraguro-Cuenca, cerrada en los sectores de Pichig, San Vicente, Estadio, puente de Sinincapac, quebrada Gushacapa y parroquia Urdaneta por obstáculos en la vía. (I)

Confirmado.net – El Universo

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020