Movimiento de izquierda en Ecuador pide a EEUU sacar las manos de Venezuela

Quito, El movimiento político ecuatoriano Revolución Ciudadana (RC, izquierda) expresó este lunes el rechazo a la injerencia extranjera en América Latina y en particular pidió a EEUU sacar las manos de Venezuela.

«El mundo entero conoce los nombres de expresidentes de Estados Unidos vinculados al consumo de drogas, así como expresidentes latinoamericanos relacionados con escándalos financieros y corrupción. La doble moral es evidente: se erigen como jueces mientras son parte del problema que dicen combatir. ¡Basta de injerencias I ¡Basta de hipocresía! América Latina merece respeto y autodeterminación. ¡Estados Unidos, saque sus manos de nuestra región, saque las manos de Venezuela!», señala el comunicado difundido en la red social X.

Tras expresar su rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos soberanos de América Latina, la agrupación expuso que durante décadas se ha impuesto un discurso que se contradice con la realidad, ya que por un lado se habla de combatir el narcotráfico, pero por otro la droga se produce mayoritariamente en Colombia, pese a que ese país que alberga siete bases militares de EEUU bajo el supuesto de frenar este flagelo. No obstante, la producción y los envíos ilícitos no se detienen.

Apuntó que la contradicción es aún mayor al evaluar el hecho de que los EEUU, con su poderío, «no logran -o no quieren- controlar sus propias fronteras, sus puertos y sus territorios, que siguen siendo el principal destino del narcotráfico mundial».

«¿Cómo pueden pretender dar lecciones a otros países si ni siquiera resuelven lo que ocurre en su propia casa?», se preguntó la agrupación política.

Indica que mientras ello ocurre, en Ecuador los cargamentos de droga salen incluso desde puertos privados camuflados en exportaciones de banano, sobre lo cual existe un silencio y pasividad que los convierten en cómplices de aquello que dicen combatir.

«En Ecuador, en cambio, se ha guardado silencio frente a la presencia de la mafia albanesa, directamente relacionada con el expresidente Guillermo Lasso. Una doble moral evidente: se escandalizan selectivamente, mientras callan cuando sus aliados políticos están involucrados», señala el texto.

Añadió que mientras ello ocurre, se inventan farsas mediáticas como la del llamado «Cartel de los Soles», con el único propósito de atacar a gobiernos soberanos y justificar sanciones e intervenciones.

«La verdad es otra: lo que buscan no es combatir las drogas, sino controlar recursos estratégicos. Lo demuestran con Venezuela: detrás de las acusaciones y montajes, lo que realmente quieren es apropiarse del petróleo venezolano», aseveró.

El pronunciamiento tiene lugar luego que la presidenta nacional de la RC, Luisa González, excandidata presidencial en 2025, se pronunciara en similares términos durante su gira por Europa, donde se ha reunido con los seguidores de la agrupación política.

González también rechazó que su campaña electoral haya sido financiada por Venezuela y dijo que la pretensión es vincularla a ella y al expresidente Rafael Correa (2007-2017) con el Cartel de los Soles.

«Cincuenta millones de dólares, supuestamente. ¿Cómo los hicieron llegar? ¿Cómo nadie se dio cuenta?», señaló González en un encuentro con ecuatorianos residentes en el exterior el fin de semana.

El pasado 14 de agosto, el Gobierno de Ecuador declaró como grupo terrorista al Cartel de los Soles, que, según Washington, estaría liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por considerarlo «una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado», según el decreto número 93 firmado por el presidente, Daniel Noboa.

Confirmado.net – Sputnik