Militares ecuatorianos aprenden chino mandarín gracias a cooperación con China

Quito, septiembre de 2025. – Con la participación de 60 miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador, se inauguró en Quito un nuevo curso de chino mandarín impartido por profesionales de la Academia Siyuan. La iniciativa es fruto de la cooperación interinstitucional entre las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la Embajada de China en el país.

El programa, que tendrá una duración de seis meses, busca fortalecer el entendimiento cultural y lingüístico entre ambas naciones. La encargada de negocios a. i. de la Embajada de la República Popular China en Ecuador, Wei Lin, destacó que este curso representa “una medida concreta para profundizar el intercambio cultural y sentar una base más sólida para la cooperación entre Ecuador, China y sus Fuerzas Armadas.”.

Esta capacitación complementa un curso similar realizado recientemente con 60 policías ecuatorianos, lo que refleja el compromiso de ambas naciones en estrechar lazos a través del aprendizaje del idioma y el conocimiento mutuo de sus culturas.

Confirmado.net / Xinhua