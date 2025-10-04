Merz pide esfuerzo y renovación en aniversario de reunificación

El canciller alemán, Friedrich Merz, llamó hoy a la población a emprender un nuevo comienzo al celebrarse el 35 aniversario de la reunificación de Alemania.

«Tras 35 años de unidad alemana y en un momento difícil para nuestro país, debemos reorganizarnos y mirar hacia el futuro con confianza y energía», instó el líder de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) en una ceremonia celebrada en Sarrebruck.

«Hagamos un esfuerzo conjunto por una nueva unidad en nuestro país», dijo el mandatario, y llamó a sus connacionales a confiar en los cambios y no dejarse paralizar por los miedos. «Atrevámonos a emprender un nuevo comienzo», urgió Merz.

El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en el salón de congresos de Sarrebruck con motivo de las celebraciones centrales del Día de la Unidad Alemana. Foto: Jean-Christophe Verhaegen/POOL AFP/dpa

«Recordemos la confianza con la que nuestros compatriotas de Alemania Oriental se atrevieron a emprender su nuevo comienzo hace 35 años», destacó el jefe del Ejecutivo germano. El espíritu positivo puede liberar fuerzas, mientras que «el pesimismo y el lloriqueo» desperdician energía, advirtió. «Es nuestro país».

Cada año, un estado alemán diferente acoge las principales celebraciones del Día de la Unidad Alemana. Este año le tocó al pequeño estado de Sarre, que limita con Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, fue el invitado de honor.

El 3 de octubre de 1990, Alemania Oriental y Alemania Occidental se unieron para formar la República Federal de Alemania.

En su discurso, Merz se refirió brevemente al valor de la población de la extinta República Democrática Alemana durante la revolución pacífica de 1989 y la reunificación alemana del 3 de octubre de 1990.

Pero también recordó los malentendidos mutuos entre los residentes de la nación recién reunificada y destacó las dolorosas experiencias de muchos alemanes orientales en la década de 1990.

«Un momento decisivo» para Alemania

Merz argumentó que el aniversario llega en un «momento decisivo» para Alemania. «Nuestra nación se encuentra en medio de una fase importante, quizás decisiva, de su historia reciente» e hizo referencia a las nuevas alianzas entre autocracias, la revolución digital y la nueva economía global con barreras comerciales.

«Tienen que cambiar muchas cosas para que la situación siga siendo tan buena o incluso mejore en nuestro país», advirtió Merz. Alemania quiere seguir siendo un país democrático, constitucional, económicamente fuerte y socialmente responsable, así como un país europeo, afirmó.

Macron, por su parte, recordó que la guerra ha llegado al continente con la invasión rusa en Ucrania y elogió la unión de los europeos.

«Por desgracia, nos encontramos una vez más en una época de confrontación. Ante esta situación, hemos logrado permanecer unidos», afirmó Macron. Por primera vez, argumentó, Europa está tomando forma como potencia militar, no para hacer la guerra, sino para defender su territorio y sus valores.

El debate público respetuoso ha dado paso a discusiones llenas de odio, alimentadas por las redes sociales, constató Macron. «Si los europeos no despertamos y decimos: queremos recuperar el control de nuestra democracia, entonces ya puedo decirles que en diez años todos los que están jugando con esta infraestructura habrán ganado», advirtió el mandatario francés.

El canciller alemán hizo un llamamiento a los alemanes para que asuman responsabilidad ante las crecientes amenazas, alistándose como voluntarios en el servicio militar. También respaldó las reformas del Estado del bienestar, la adopción de nuevas tecnologías y el fin del «paternalismo» estatal.

Pero décadas después de la caída del Muro de Berlín, las consecuencias de la reunificación siguen siendo muy controvertidas. Las continuas discrepancias entre las regiones orientales y occidentales quedaron al descubierto con los resultados de las elecciones parlamentarias de febrero, en las que la extrema derecha obtuvo importantes avances en los estados orientales.

Merz también se dirige a Alemania oriental por la tarde para asistir a un concierto en Halle an der Saale. Se trata de uno de los eventos corales que se celebran simultáneamente en pueblos y ciudades de todo el país, en recuerdo de las plegarias.

Con informaciónn de Agencia DPA