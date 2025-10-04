BYD lidera venta de vehículos eléctricos e híbridos en Brasil en septiembre

Las ventas de vehículos electrificados (híbridos y eléctricos) nuevos en Brasil, la mayor economía de América Latina, aumentaron un 105,27 por ciento en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, un segmento que lidera la automotriz china Build Your Dreams (BYD), informó hoy jueves la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores (Fenabrave).

De acuerdo con el informe mensual publicado por la entidad que agrupa a las concesionarias, se comercializaron 26.978 vehículos electrificados en el noveno mes de 2025, frente a los 13.143 de septiembre del año pasado.

Del total registrado, 18.955 unidades correspondieron a modelos híbridos, mientras que 8.023 fueron totalmente eléctricos.

En ambos segmentos, la automotriz china BYD se posicionó como líder del mercado. La compañía, que recientemente inauguró una planta de ensamblaje en el estado de Bahía, captó el 70,88 por ciento del mercado de autos eléctricos y el 22,38 por ciento del segmento de híbridos en septiembre.

Más allá del crecimiento en el sector electrificado, las ventas totales de vehículos nuevos en Brasil también mostraron una tendencia positiva: se registraron 178.548 adquisiciones en septiembre, un aumento del 4,02 por ciento interanual.

Con estos resultados, el acumulado del año 2025 alcanza 1.411.116 vehículos nuevos vendidos en los primeros nueve meses, lo que representa un crecimiento del 3,05 por ciento interanual.

En total, entre autos, comerciales ligeros, camiones de carga y autobuses, entre enero y septiembre de 2025 se vendieron 1.910.519 unidades, lo que representó un incremento del 2,79 por ciento interanual, según las estadísticas de la Fenabrave.

Con información de Agencia Xinhua