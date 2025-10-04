Hallan en Alemania una de las reservas de litio más grandes del mundo

La empresa internacional Neptune Energy anunció que en Altmark, en el estado federado de Sajonia-Anhalt, Alemania, existen hasta 43 millones de toneladas de carbonato de litio (LCE).

Aunque la estimación inicial de la compañía era de 70 toneladas, la reciente evaluación de la consultora internacional Sproule ERCE sitúa a la región entre las reservas más grandes del mundo, representando un potencial estratégico para Alemania y Europa.

Litio hallado bajo tierras gasíferas

Altmark es conocido por ser el segundo yacimiento de gas natural más grande del continente europeo. En un correo enviado a DW, Neptune Energy cuenta que ya en la década de 1970 se habían detectado trazas de litio durante la extracción de gas.

Ahora, las zonas de investigación y explotación de litio, autorizada en 2024, coincide en gran medida con las áreas antes dedicadas al gas, lo que reduce el impacto ambiental, afirma la empresa de energías.

Un mineral clave para la transición energética

El litio es un mineral esencial para la fabricación de baterías eléctricas recargables en teléfonos móviles, computadores y vehículos eléctricos, representando un elemento relevante en la transición energética.

Alemania, como uno de los principales productores de automóviles del mundo, podría buscar reducir su dependencia de importaciones de países productores de litio como Argentina, Chile, China o Australia.

«Podemos contribuir de manera significativa al suministro alemán y europeo de litio, una materia prima fundamental», señala Andreas Scheck, director ejecutivo de la compañía, en un comunicado.

Extracción con prácticas respetuosas con el medio ambiente

La compañía asegura que su método es respetuoso con el medio ambiente. La extracción se realizará en aguas profundas de Altmark mediante intercambio iónico, un proceso que evita tanto la minería a cielo abierto como las balsas de evaporación, dice la compañía.

En agosto de 2025, la empresa informó haber obtenido por primera vez litio de calidad apto para baterías.

«La región de Altmark combina potencial geológico, infraestructura consolidada y conocimientos técnicos, condiciones ideales para transformar la extracción de gas natural fósil en una extracción de litio respetuosa con el medio ambiente», destaca Axel Wenke, director de Nuevas Energías de Neptune Energy.

