Mercado chino sigue siendo fundamental para empresas japonesas

BEIJING, El mercado chino sigue siendo fundamental para las empresas japonesas, incluso después de que la inversión directa de Japón en China cayera aún más el año pasado debido a una mezcla de factores internos y externos, de acuerdo con un reciente informe de un grupo de expertos.

A pesar de la disminución de la inversión directa, China continúa siendo un socio comercial esencial para Japón, según el «Libro Azul de la Economía Japonesa 2025», que destaca oportunidades de cooperación en economía digital, descarbonización y la economía plateada.Foto: Internet-Xinhua

Publicado por el Instituto de Estudios Japoneses de la Academia de Ciencias Sociales de China, la edición 2025 del «Libro Azul de la Economía Japonesa» se centra en la economía japonesa en un panorama económico global cambiante.

El libro azul señala que en 2024 la naturaleza complementaria del comercio bilateral entre China y Japón se mantuvo sólida a pesar de la creciente asimetría en la interdependencia comercial entre ambos países.

Este año, las relaciones económicas China-Japón están en condiciones de avanzar en la cooperación, aunque enfrentan desafíos como el aumento del proteccionismo, la fragmentación de las cadenas de suministro y el lento crecimiento económico, según el informe.

El documento hace un llamado a que estas dos importantes economías profundicen la cooperación económica regional en Asia-Pacífico y la colaboración en terceros mercados bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

El libro azul también destaca el potencial de China y Japón para aprovechar las sinergias mediante el aprovechamiento de su complementariedad estructural en áreas como la «economía plateada», la estrategia de reducción de emisiones de carbono y la economía digital.

En general, el informe ofrece un análisis sistemático y perspectivas sobre el desempeño macroeconómico de Japón, las prioridades clave de su política económica y las futuras tendencias económicas.

Confirmado.net – Xinhua