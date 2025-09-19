Maduro expone el propósito del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

El mandatario afirmó que Washington ha construido «un relato tipo Hollywood» para justificar sus amenazas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reiteró este jueves que el despliegue militar que adelanta EE.UU. desde hace más de cinco semanas en aguas del sur del mar Caribe, con el propósito declarado de frenar a los cárteles del narcotráfico, en realidad persigue un «cambio de régimen» en su país, que a su vez tiene como objetivo terminal la apropiación de los vastos recursos naturales de la nación bolivariana.

«¿Qué hay detrás de toda esa narrativa, que mandaron 100 barcos, que tienen 200 aviones en Puerto Rico, 1.200 misiles sobre nuestras cabezas, un submarino nuclear aquí en frente de Macuto? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Amor por Venezuela? Hay un plan imperial para un cambio de régimen en Venezuela, imponer un gobierno títere de EE.UU. y venir a robarnos el petróleo, que es la mayor reserva internacional del mundo. Y robarnos el gas, que es la cuarta reserva del mundo. Y robarnos el oro, que es la primera reserva. Los acuíferos, la tierra… Pero eso no ha ocurrido ni ocurrirá», sostuvo el mandatario en una jornada de trabajo difundida a través de sus redes sociales.

«Inventan un relato tipo Hollywood»

A su parecer, para justificar esta intervención, Washington recurrió a la construcción de «un relato tipo Hollywood» en el que se acusa falsamente a Venezuela, a él mismo y a otros altos cargos de su gestión, de delitos vinculados con el tráfico masivo de drogas hacia el país norteamericano, pese a que las cifras de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización Mundial de Aduanas y la misma DEA dan al traste con esas aseveraciones.

«No pueden decir que Maduro y Venezuela tienen armas de destrucción masiva. No pueden decir que estamos construyendo una bomba nuclear […], ni que tenemos cohetes trasatlánticos. Entonces inventan un relato tipo Hollywood, donde el malo es el bueno de la película y a este lo hacen pasar como malo. Siempre en Hollywood, en las narrativas gringas, los malos somos los latinos o los asiáticos. O los rusos o los chinos. Y ellos son los héroes», apuntó.

En la misma línea, aseguró que el falso relato no es creído ni siquiera por el pueblo estadounidense. «En EE.UU. no hay nadie que crea las mentiras que están diciendo sobre Venezuela y sobre mí. Nadie. No existe. Esa batalla de la verdad la estamos ganando y tenemos que ganarla cada día. La verdad de Venezuela. En EE.UU. y en el mundo», completó.

El despliegue estadounidense en aguas del Caribe sur ha supuesto una nueva escalada de tensiones entre Washington y Caracas. Según lo denunciado por Maduro, ocho destructores, 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan directamente a Venezuela. El sábado 13 de septiembre arribaron a Puerto Rico cinco cazas F-35 , que se suman a lo que la Casa Blanca ha denominado una operación contra los cárteles.

El 12 de septiembre, fuerzas militares estadounidenses incursionaron en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela y asaltaron una embarcación pesquera. La tripulación quedó retenida por varias horas y Caracas denuncia que se trató de una maniobra «ilegal».

Entretanto, Maduro aseveró que su país es presa de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. en interés de propiciar un «cambio de régimen», mientras que su par estadounidense, Donald Trump, dijo que no ha entablado conversaciones con miembros de su Gobierno para esos fines.

Como respuesta a los movimientos militares de EE.UU., Maduro llamó al alistamiento masivo de milicianos. De su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puso en marcha el 'Plan Independencia 200', al tiempo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, comunicó la realización de un ejercicio de «apresto militar» en la isla de La Orchila. Aseguró asimismo que el país se prepara «para un escenario de conflicto armado en la mar». Por su lado, los marines apostados en Puerto Rico simularon un desembarco anfibio este 18 de septiembre.

