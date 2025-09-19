Urgente!

Huawei presenta la tableta MatePad 12 X PaperMatte Edition y los auriculares inalámbricos FreeBuds 7i
Liga de Quito se hace fuerte en casa y vence 2-0 a Sao Paulo FC por la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores 
Latinoamérica: así impactan los aranceles de Trump en los precios
Maduro expone el propósito del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe
Latinoamérica: así impactan los aranceles de Trump en los precios

  septiembre 19, 2025
Mientras en EE. UU. los consumidores se enfrentan a precios cada vez más altos, en Latinoamérica los alimentos se abaratan. En el supermercado de la calle Bolívar, en Río de Janeiro, los clientes no salen de su asombro: los precios del café y la carne han bajado.

Los precios de productos como la carne, el café, los tomates o el arroz han bajado en los mercados brasileños como consecuencia de los aranceles impuestos por Trump.Imagen: Tobias Käufer/DW

«Por fin una buena noticia en estos tiempos difíciles», comenta a DW Julienne Freitas, clienta del lugar. Su impresión se ve confirmada por una encuesta reciente del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese) y de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab).

De acuerdo con este estudio, los precios de alimentos básicos como los tomates, la carne, el arroz y el café bajaron en agosto, en comparación con julio, en 24 de las 27 capitales de los estados de Brasil.

Aranceles y ciclos agrícolas: factores que impactan en los precios

El descenso en los precios observado por los consumidores brasileños está relacionado con los ciclos naturales típicos de la agricultura, afirma Leandro Dias, de la plataforma brasileña AgroDeri, especializada en la digitalización del mercado agrícola.

«En la agricultura vivimos de ciclos. En el caso del café, por ejemplo, tuvimos una buena cosecha, lo que, naturalmente, aumentó la oferta y redujo los precios. Con la carne ocurre algo similar: el ciclo ganadero se encuentra en una fase de alta oferta de ganado de engorde, por lo que el mercado interno está sintiendo esta caída de los precios», explica, en entrevista con DW.

