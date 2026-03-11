Lula cancela asistencia a la investidura de Kast en Chile

La presidencia de Brasil no explicó los motivos de la ausencia del mandatario en la ceremonia, a la que había anunciado asistir hace solo unos días.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , canceló el martes (03.10.2026) su presencia en la toma de posesión de su homólogo de Chile, José Antonio Kast , prevista para el miércoles, sin precisar el motivo.

La presidencia había anunciado que Lula estaría en Valparaíso para la asunción del mandatario ultraderechista, pero este martes informó que el canciller Mauro Vieira representará a Brasil, sin explicar los motivos de la ausencia del mandatario.

Lula se reunirá en Brasilia con varios miembros de su gobierno, en lugar de viajar a Chile como había anunciado, según su agenda oficial.

A pesar de sus diferencias ideológicas, el izquierdista Lula y el ultraderechista Kast sostuvieron una reunión en enero en Panamá, donde coincidieron en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. Ambos mandatarios aparecieron dándose un abrazo.

El senador Flávio Bolsonaro, que prevé lanzar su candidatura a las presidenciales de octubre en Brasil, fue invitado a la ceremonia de posesión de Kast y planea asistir, informó su equipo a la AFP.

Tras la condena de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, por intentar un golpe de Estado contra Lula en 2022, Flávio se perfila en las encuestas como el principal rival de Lula de cara a una posible reelección.

Gobierno de Lula con 40% de rechazo, según sondeo

Lula ha comunicado su intención de aspirar a un cuarto obligatorio en Brasil. Mientras las encuestas ubican a su gobierno con un índice de popularidad del 33% y un 40% de rechazo.

Según un sondeo de la firma Ipsos-Ipec divulgado este martes, la tasa de reprobación del gobierno de Lula se mantiene en el 40 %, igual que en diciembre pasado, cuando faltan siete meses para las elecciones.

La encuesta mostró, sin embargo, un leve repunte de la popularidad del Ejecutivo, al pasar del 30% al 33% en relación al grupo de brasileños que lo consideran «bueno u óptimo».

Por otro lado, un 56% de los encuestados dijo no confiar en el actual jefe de Estado, mientras que un 40% opinó lo contrario.

Confirmado.net – DW