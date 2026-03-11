¿Cuánto dinero ganará Barcelona SC por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Los toreros eliminaron a Botafogo en la fase 3 del certamen y se metieron a la siguiente ronda.

Barcelona Sporting Club aseguró un jugoso monto económico tras sellar la noche de este martes su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Los toreros se impusieron en Río de Janeiro a Botafogo por 1-0 con un gol del argentino Milton Céliz y superaron por 2-1 a los brasileños en el global tras el 1-1 en Guayaquil.

Barcelona SC acumula $ 1′100.000 en premios económicos, sin contar taquilla, en lo que va de la Copa Libertadores; $ 500.000 en la fase 2 y $ 600.000 por la fase 3.

Además, aseguró su presencia en la fase de grupos, lo cual sumará $ 4′100.000, sin contar los $ 330.000 que Conmebol entrega por cada victoria.

En total, Barcelona SC podría superar los $ 6′000.000 si se suman grandes taquillas y por la revalorización de la marca con sponsors. (D)

Confirmado.net – El Universo