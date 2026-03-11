Coca Codo Sinclair se encamina a cumplir 10 años de generación

Coca Codo Sinclair se aproxima a cumplir una década desde su entrada en operación comercial, consolidándose como la infraestructura energética más importante del Ecuador. Ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos, en la cuenca del río Coca, esta obra marcó un punto de inflexión en la política energética nacional al impulsar una matriz eléctrica basada mayoritariamente en fuentes renovables. Con una potencia instalada de 1.500 megavatios (MW), Coca Codo Sinclair es la mayor central hidroeléctrica del país y una de las piezas clave del Sistema Nacional Interconectado.

Desde su puesta en operación en 2016, la central ha tenido un impacto estructural en la producción de electricidad del país. En distintos años, su generación ha representado entre una cuarta y casi un tercio de toda la energía consumida en Ecuador, convirtiéndola en el mayor proveedor individual del sistema eléctrico nacional. Esta capacidad ha permitido cubrir una parte sustancial de la demanda interna y fortalecer la estabilidad del suministro energético en un país cuya matriz depende principalmente de la generación hidroeléctrica.

El diseño técnico del proyecto aprovecha el potencial hidráulico del río Coca mediante un sistema de captación que conduce el agua a través de un túnel de aproximadamente 24,8 kilómetros hacia la casa de máquinas subterránea. Allí operan ocho turbinas tipo Pelton de 187,5 MW cada una, que transforman la energía del agua —con una caída cercana a 620 metros— en electricidad. Este esquema permite generar grandes volúmenes de energía con alta eficiencia hidráulica y una operación continua adaptada a las variaciones del caudal del río.

En términos de producción, Coca Codo Sinclair ha mantenido niveles de generación que la ubican como el eje del sistema eléctrico ecuatoriano. La central ha superado los 7.000 gigavatios hora (GWh) anuales de generación, cifras que reflejan su papel determinante en la oferta energética del país. Incluso en contextos de variabilidad climática, su producción sigue siendo una referencia para el equilibrio entre generación hidroeléctrica y térmica.

Su importancia se vuelve más evidente en momentos de estrés del sistema eléctrico. Durante periodos de estiaje, cuando disminuye la disponibilidad de agua en otras cuencas hidrográficas del país, la central ha sido capaz de sostener niveles elevados de generación, llegando en ocasiones a operar cerca de su capacidad máxima. Este comportamiento ha permitido mitigar déficits de energía y reducir la necesidad de recurrir a generación térmica de mayor costo.

La central también tiene una dimensión económica y estratégica. Al producir electricidad a partir de recursos hídricos, Coca Codo Sinclair contribuye a reducir el consumo de combustibles fósiles destinados a la generación eléctrica, lo que implica menores costos operativos para el sistema y una disminución en las emisiones asociadas a la producción de energía. Este aporte ha sido fundamental en el proceso de transformación de la matriz energética ecuatoriana hacia fuentes más limpias.

A medida que se aproxima a cumplir diez años de operación, Coca Codo Sinclair continúa siendo el eje alrededor del cual gira buena parte del sistema eléctrico ecuatoriano. Su capacidad de generación, su contribución a la matriz renovable y su papel en la estabilidad del suministro eléctrico la posicionan como una infraestructura estratégica para el país. En un escenario de crecimiento de la demanda energética y de transición hacia sistemas más sostenibles, la central se mantiene como uno de los activos más relevantes del Ecuador en materia de seguridad energética.