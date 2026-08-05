Los cambios cotidianos que fortalecen la salud de su corazón

Especialistas coinciden en que, si bien existen factores que no pueden modificarse, hay decisiones sobre el estilo de vida que son clave para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Cuidar la salud del corazón depende en gran medida de los hábitos diarios de cada persona y, aunque existen factores que no pueden modificarse, como la edad o la predisposición genética, los especialistas coinciden en que las decisiones relacionadas con el estilo de vida desempeñan un papel clave en la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

Los expertos explican que el riesgo cardiovascular aumenta a medida que se acumulan factores como la hipertensión, el colesterol elevado, el sobrepeso, el sedentarismo o el tabaquismo. Por ello, la prevención comienza por identificar estos riesgos y adoptar cambios sostenibles que favorezcan la salud del corazón. No se trata de transformar por completo la rutina de un día para otro, sino de incorporar hábitos saludables de manera gradual y constante.

Alimentación

Más que seguir una dieta estricta, muchos estudios recomiendan mantener un patrón de alimentación saludable basado en el consumo frecuente de verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, proteínas de calidad y grasas saludables. También se aconseja reducir el consumo de sal utilizando hierbas y especias para dar sabor a los alimentos, además de limitar los azúcares añadidos y las grasas poco saludables presentes en productos ultraprocesados y fritos.

Los alimentos ricos en fibra, como las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales integrales, contribuyen a reducir los niveles de lipoproteínas de baja densidad (LDL), conocidas como ‘colesterol malo’. Asimismo, las grasas insaturadas presentes en alimentos como el aceite de oliva, los frutos secos, las semillas y el pescado rico en omega-3 ayudan a mantener un mejor equilibrio entre LDL y las lipoproteínas de alta densidad (HDL) o ‘colesterol bueno’. En cambio, un consumo elevado de grasas saturadas y grasas trans puede favorecer el aumento del colesterol en la sangre.

Actividad física

El mantenerse activo físicamente es otro elemento esencial para proteger el sistema cardiovascular. Practicar ejercicio de intensidad moderada, como caminar a paso ligero entre 30 y 60 minutos la mayoría de los días de la semana, ayuda a controlar la presión arterial, el colesterol y el peso corporal. Además, fortalece los músculos y los huesos, mejora el estado de ánimo y aumenta los niveles de energía.

Los especialistas recomiendan comenzar con metas realistas, elegir actividades que resulten agradables y, si es posible, realizarlas junto a familiares o amigos para mantener la motivación.

Reducir el tiempo que se pasa sentado también es importante. Permanecer activo durante el día disminuye el riesgo de muerte prematura, especialmente por enfermedades cardiovasculares. Del mismo modo, abandonar el tabaquismo representa una de las decisiones más beneficiosas para el corazón, ya que fumar daña los vasos sanguíneos y multiplica el riesgo de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular o una muerte súbita de origen cardíaco.

En conjunto, los expertos consideran que la combinación de una alimentación equilibrada, ejercicio regular, descanso adecuado, control del estrés, un peso saludable y la eliminación del tabaco constituye la base para proteger la salud cardiovascular. Adoptar estos hábitos de forma constante no solo ayuda a prevenir enfermedades del corazón, sino que también mejora el bienestar general y la calidad de vida a largo plazo.

Con información de – RT