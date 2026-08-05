Enner Valencia jugaría en Boca Juniors: revelan la duración de su contrato y cuándo viajaría a Buenos Aires

El futuro de Enner Valencia estaría definido. La prensa argentina asegura que el delantero ecuatoriano de 36 años llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors y firmaría un contrato por 18 meses, hasta diciembre de 2027. El máximo goleador histórico de Ecuador viajaría este fin de semana a Buenos Aires para realizarse los exámenes médicos antes de oficializar su incorporación.

¿Cuánto tiempo jugaría Enner Valencia en Boca Juniors?

De acuerdo con el diario Olé, Boca Juniors alcanzó un acuerdo con Enner Valencia para que el atacante vista la camiseta azul y oro hasta diciembre de 2027, mediante un contrato de 18 meses.

El ecuatoriano viajaría en los próximos días a Buenos Aires para completar la revisión médica y firmar el vínculo que lo convertiría en uno de los principales refuerzos del club para la nueva temporada.

La negociación se aceleró luego de que el delantero quedara con el pase en su poder, lo que facilitó el acercamiento entre ambas partes.

¿Por qué Boca Juniors fichó a Enner Valencia?

La dirigencia xeneize buscaba con urgencia un delantero de experiencia tras la lesión del paraguayo Adam Bareiro, quien sufre una hernia de disco y aún no tiene una fecha definida para regresar a las canchas.

El cuerpo técnico considera que Valencia puede aportar liderazgo, jerarquía internacional y capacidad goleadora en un momento en el que Boca busca volver a pelear por títulos nacionales e internacionales.

Enner Valencia rechazó otras ofertas para llegar a Boca

Según la prensa argentina, el capitán de la selección ecuatoriana también era seguido por Talleres de Córdoba, club que lo pretendía por pedido del entrenador Jorge Sampaoli.

Además, en Ecuador se especuló con un posible regreso a Emelec, equipo donde inició su carrera profesional.

Sin embargo, el delantero habría optado por continuar su trayectoria en uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

¿Qué dicen los medios argentinos sobre Enner Valencia?

Medios como TyC Sports destacan que Boca incorpora a un delantero con experiencia internacional, buen juego aéreo, capacidad para jugar como referencia de área y liderazgo dentro del vestuario.

No obstante, también recuerdan que su participación en el Mundial 2026 fue discreta, ya que no logró marcar goles con la selección ecuatoriana.

Por su parte, ESPN Argentina analizó sus números recientes.

En su etapa con Internacional de Porto Alegre, disputó 72 partidos entre dos temporadas, marcó 18 goles y dio cinco asistencias.

En su paso más reciente por Pachuca, jugó 22 encuentros, anotó ocho goles y registró una asistencia.

La exitosa trayectoria de Enner Valencia

A sus 36 años, Enner Valencia es considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol ecuatoriano.

Ha defendido las camisetas de:

Emelec

Pachuca

West Ham United

Everton

Tigres UANL

Fenerbahçe

Internacional de Porto Alegre

Pachuca (segundo ciclo)

Además, es el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana, con 49 goles, ha disputado tres Copas del Mundo y suma 699 partidos oficiales y 236 goles entre clubes y selección.

Boca apuesta por la experiencia del goleador ecuatoriano

Si se concreta el fichaje, Enner Valencia iniciará uno de los desafíos más importantes de la etapa final de su carrera.

Boca Juniors busca recuperar protagonismo en el fútbol argentino y en la Copa Libertadores, confiando en la experiencia internacional del delantero ecuatoriano para fortalecer su ataque.

La oficialización del fichaje dependerá de que el jugador supere los exámenes médicos y firme el contrato en Buenos Aires.

Con información de – El Universo