China lanza investigación de seguridad nacional sobre equipos de oficina importados con «software” extranjero

BEIJING, El Ministerio de Comercio de China anunció hoy miércoles el inicio de una investigación bajo el concepto de seguridad nacional sobre equipos de oficina importados con funciones de impresión y copiado que están equipados con «software» de sistema extranjero.

La información preliminar indica que dichos equipos podrían afectar los intereses de seguridad nacional de China en el comercio exterior, explicó la cartera en un comunicado.

La denominación programas informáticos de sistema extranjero se refiere al «software» de controladores y al «software» integrado desarrollado, probado o mantenido por personas o entidades extranjeras, de acuerdo con el comunicado.

La investigación examinará la importación de los productos en cuestión; el impacto de los productos, tecnologías o servicios importados en los intereses de seguridad nacional; la demanda interna en los sectores pertinentes y el grado de dependencia de bienes, tecnologías o servicios extranjeros; el estado de desarrollo de las industrias nacionales relevantes y el impacto de las importaciones en ellas, y la capacidad y el nivel de dichas industrias para satisfacer la demanda interna y servir a los intereses de seguridad nacional del país.

Igualmente, examinará el impacto de las políticas y medidas de Gobiernos extranjeros pertinentes en los intereses de seguridad nacional de China, así como cualquier otro asunto que afecte los intereses de seguridad nacional en el comercio exterior, señaló el ministerio.

La investigación podrá llevarse a cabo mediante cuestionarios escritos, audiencias, inspecciones «in situ» o investigaciones realizadas por organismos designados. Con base en los resultados, el ministerio elaborará un informe de investigación o tomará una decisión sobre el procedimiento a seguir, y publicará un anuncio.

La investigación deberá concluirse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha del anuncio que la inicia, si bien este plazo podrá prorrogarse en circunstancias especiales.

Las partes interesadas podrán presentar comentarios por escrito sobre cuestiones relacionadas con el inicio de la investigación y los procedimientos de la misma en un plazo de 30 días a partir de la publicación del anuncio, según la misma fuente.

Con información de – Xinhua