Alemania registra mínimo en 25 años de ayudas financieras a estudiantes

Wiesbaden/Berlín, 5 ago (dpa) – El número de estudiantes que reciben ayuda económica pública para su formación en Alemania cayó a su nivel más bajo en 25 años, indican cifras oficiales dadas a conocer hoy.

Según datos de la Oficina Federal de Estadística, el año pasado 570.000 jóvenes recibieron prestaciones mensuales en virtud de la Ley Federal de Apoyo a la Educación (Bafög, por sus siglas en alemán). Esto representó un 7 % menos que el año anterior, cuando se registraron 612.800 beneficiarios.

«La última vez que el número de beneficiarios de la Bafög fue más bajo que en 2025 fue en el año 2000», informó la entidad. «De este modo, desde el máximo alcanzado en 2012 (979.300 beneficiarios), se observa una disminución en el número de beneficiarios, que solo se interrumpió en 2022 y 2023».

Tres mil millones de euros al año

La disminución del número de beneficiarios también implica un menor gasto: en 2025, el Estado federal pagó un 4 % menos por las prestaciones del Bafög en comparación con el año anterior.

El Estado destinó 3.000 millones de euros (3.460 millones de dólares) a este fin.

Los estudiantes universitarios y de secundaria pueden recibir el Bafög. En 2025, 443.100 estudiantes universitarios y 126.900 estudiantes de secundaria recibieron esta ayuda. El 60 por ciento de los beneficiarios eran mujeres.

Un promedio de 682 euros para los estudiantes

En promedio, los estudiantes beneficiarios recibieron 682 euros mensuales en el año 2025. Eso representó 25 euros más que el año anterior. Para los alumnos de secundaria, el monto promedio de la ayuda fue de 552 euros, 13 euros más.

El monto depende, entre otras cosas, del centro educativo al que asisten, la situación de vivienda, así como de los ingresos de los beneficiarios y de sus padres. La ayuda básica de la Bafög es actualmente de 475 euros. Junto con la asignación fija para gastos de vivienda, los beneficiarios pueden recibir hasta 855 euros.

Posponen una reforma prevista

La coalición de gobierno en Berlín tenía la intención de aumentar la Bafög. Así se había acordado en el pacto de coalición entre los conservadores de la alianza CDU/CSU y los socialdemócratas. Sin embargo, en julio se decidió posponer parcialmente la reforma prevista del Bafög.

El aumento de los fondos no se aplicará hasta el próximo semestre de verano, en lugar de en el próximo semestre de invierno. Ese es el compromiso al que llegaron los grupos parlamentarios de la coalición en el Parlamento tras largas idas y venidas.

Para el semestre de invierno 2027/28 también está previsto que aumente la cuantía básica de la ayuda Bafög. El objetivo es que esta ayuda se vaya elevando gradualmente hasta alcanzar el nivel de la prestación de subsistencia mínima.

El Gobierno anunció hoy que analizará los planes el 12 de agosto. Una vez que el gabinete apruebe una reforma legislativa al respecto pasará al Parlamento para su debate y votación.

En otra encuesta, la Oficina Federal de Estadística reveló recientemente que los estudiantes que ya no viven en casa de sus padres gastan, en promedio, más de la mitad de los ingresos de su hogar en costes de vivienda.

Con información de Agencia DPA