Urgente!

Penélope Cruz y Salma Hayek: la anécdota del maquillaje como prueba de una de las amistades más sólidas de Hollywood
Ciudades sedes del Mundial 2026 de EE.UU. aún esperan pagos de millones de dólares prometidos por la FIFA
Alemania registra mínimo en 25 años de ayudas financieras a estudiantes
China lanza investigación de seguridad nacional sobre equipos de oficina importados con «software” extranjero
August 5, 2026

Ciudades sedes del Mundial 2026 de EE.UU. aún esperan pagos de millones de dólares prometidos por la FIFA

  • agosto 5, 2026
  • 0
  • 154
  • 2 Min Read

Algunas ciudades enfrentan dificultades para cerrar sus cuentas, ya que desconocen si deben incluir los pagos prometidos en sus informes financieros.

Varias ciudades de Estados Unidos que fueron sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 reclaman al organismo rector del fútbol el pago de un millón de dólares que, según sus representantes, les fue prometido para financiar proyectos sociales y de infraestructura deportiva. De acuerdo con cuatro ejecutivos de los comités organizadores citados por The Athletic de The New York Times, la FIFA aún no ha entregado esos recursos.

La controversia surgió después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunciara antes del Mundial de Clubes de 2025 que las 11 ciudades estadounidenses anfitrionas de ese torneo recibirían un millón de dólares cada una como legado para construir minicanchas y apoyar iniciativas comunitarias. Posteriormente, las sedes del Mundial de 2026 consultaron si obtendrían el mismo beneficio, dado el mayor número de partidos y el costo que implicará organizar el evento.

Según los ejecutivos, miembros de la alta dirección de la FIFA aseguraron en repetidas reuniones que las ciudades recibirían esa misma contribución, aunque la organización nunca hizo un anuncio público al respecto. Las sedes estadounidenses del Mundial de 2026 fueron Seattle, el Área de la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Filadelfia, Nueva York/Nueva Jersey, Miami y Boston.

Mientras tanto, algunas ciudades enfrentan dificultades para cerrar sus cuentas, ya que varios comités organizadores están disolviendo sus operaciones tras los torneos y desconocen si deben incluir esos pagos en sus informes financieros. Dos ejecutivos señalaron que les resulta difícil entender por qué la FIFA, cuyos ingresos para el ciclo 2023-2026 superan los 15.000 millones de dólares, aún no ha realizado unos desembolsos que consideran relativamente pequeños en comparación con el presupuesto operativo del torneo, estimado en unos 2.700 millones de dólares.

Con información de – RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Deportes

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
julio 16, 2020
Deportes Titulares

Tenis.-El español Rafa Nadal accede a octavos

Victoria del balear por 7-5 y 6-1 sobre el austriaco Dominic

admin
enero 2, 2024
Deportes Titulares

Tenis.-Carlos Moyà: «Con Rafa Nadal nunca se

El entrenador de Rafa Nadal, Carlos Moyà, se siente «muy contento»

admin
enero 3, 2024
Deportes Titulares

Oscar Pistorius, excampeón paralímpico, abandona la prisión

El convicto excampeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius salió este viernes (05.01.2024)

admin
enero 5, 2024
Deportes Titulares

Rafa Nadal: «Ha sido un partido muy

El tenista español Rafael Nadal comentó tras su victoria en los

admin
enero 5, 2024