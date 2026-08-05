Urgente!

Penélope Cruz y Salma Hayek: la anécdota del maquillaje como prueba de una de las amistades más sólidas de Hollywood
Ciudades sedes del Mundial 2026 de EE.UU. aún esperan pagos de millones de dólares prometidos por la FIFA
Alemania registra mínimo en 25 años de ayudas financieras a estudiantes
China lanza investigación de seguridad nacional sobre equipos de oficina importados con «software” extranjero
August 5, 2026

El papa León XIV anuncia gira a tres países de Latinoamérica

  • agosto 5, 2026
  • 0
  • 633
  • 1 Min Read

El papa León XIV realizará un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El pontífice visitará Montevideo, Paysandú y Florida; luego Buenos Aires, Córdoba y Luján; y finalmente Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Será su sexto viaje internacional y recorrerá diez ciudades en doce días.

Uruguay, donde los católicos son solo el 36 % de la población, es el país con menor cantidad de fieles en Latinoamérica. Argentina fue la tierra natal del papa Francisco, aunque él no pudo visitarla durante sus 12 años de pontificado. Perú, en tanto, es un país que León XIV conoce bien: llegó como misionero en los años 80, luego fue obispo allí y adquirió la ciudadanía peruana.

Con información de – RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024