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August 5, 2026

China se opone firmemente a abuso de poder estatal por parte de EEUU para perseguir a empresas chinas

  • agosto 5, 2026
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BEIJING, China se opone firmemente a que Estados Unidos extienda excesivamente el concepto de seguridad nacional y abuso del poder estatal para perseguir a empresas chinas, manifestó hoy miércoles un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El vocero de la cancillería, Lin Jian, hizo estas declaraciones al ser consultado sobre los informes que indican que Estados Unidos está preparando una prohibición a las importaciones de nuevos transceptores ópticos chinos, así como la imposición de precios mínimos y aranceles al polisilicio y productos relacionados.

«El proteccionismo no hará que Estados Unidos sea más competitivo», afirmó Lin, y agregó que la medida estadounidense perturba gravemente el comercio y los intercambios económicos normales entre empresas chinas y estadounidenses, y no beneficia ni a las empresas ni a los consumidores estadounidenses, ni a nadie más.

«China seguirá protegiendo firmemente los derechos e intereses legítimos de nuestras empresas», subrayó el portavoz.

Con información de – Xinhua

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