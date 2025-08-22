Liga de Quito se convierte en el primer club ecuatoriano que remonta una serie a un brasileño en Copa Libertadores 

Además, esta es la segunda ocasión en el que los universitarios logran eliminar a un cuadro de Brasil en este certamen de la Conmebol.

Liga de Quito venció 2-0 a Botafogo en el estadio Rodrigo Paz Delgado y consiguió la ansiada clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, siendo el único club ecuatoriano en esta instancia.

Jugadores de Liga celebran el gol de Lisandro Alzugaray, el que le dio el pase a cuartos de final de Libertadores a los albos. Foto: AFP

Además, por la forma en que se dio, los albos se convitieron en el primer elenco tricolor en lograr darle vuelta a la serie a un equipo brasileño en el máximo certamen de clubes de la Conmebol, según los datos del periodista Alexis Martín-Tamayo, mejor conocido por MisterChip, que se especializa en estadísticas del fútbol internacional.

A su vez el informador también menciona que esta es la segunda ocasión en el que los universitarios logran eliminar a un cuadro de Brasil en este certamen, siendo la última vez en el 2008, cuando terminaron alzando el trofeo.

Los otros conjuntos de Ecuador que han logrado eliminar brasileños en la Gloria Eterna han sido Barcelona SC e Independiente del Valle. Los amarillos lo lograron 4 veces: Palmeiras y Santos en 2017, Fluminense en 2021 y Corinthians en 2025. Los rayados lo hicieron en 2021 ante Gremio.

Los capitalinos siguen haciendo historia en el torneo y continúan en la búsqueda de su segunda Libertadores, tras la ganada en el 2008, en aquella recordada final contra Fluminense. (D)

Confirmado.net-El Universo